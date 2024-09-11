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Апеляційний суд зобов’язав власника самовільно реконструйованої під хостел квартири привести її до первісного стану: деталі справи

16:02, 11 вересня 2024
Власник квартири незаконно перепланував свою двокімнатну оселю у три окремі кімнати, у кожній з них, а також у кухні, облаштував санвузол, місце для спання та приготування їжі.
Апеляційний суд зобов’язав власника самовільно реконструйованої під хостел квартири привести її до первісного стану: деталі справи
ілюстрація
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Хмельницький апеляційний суд зобов’язав власника квартири своїм коштом привести самовільно реконструйоване житло до первісного стану згідно з проєктною документацією та нормами ДБН, з демонтажем самовільно та незаконно влаштованих приміщень, санвузлів, кухонь та проведених інженерних мереж. Також стягнув з нього на користь позивача 6710 гривень судових витрат. Про це повідомляє пресслужба суду. 

Позивач – ОСББ «Парадіз» місто Хмельницький». На звернення до суду з відповідним позовом його уповноважили співвласники будинку. Позаяк один з власників незаконно перепланував свою двокімнатну квартиру у три окремі кімнати. У кожній з них, а також у кухні, облаштував санвузол, місце для спання та приготування їжі. При цьому самовільно, без погоджень та дозволів, переробив у квартирі системи газопостачання, вентиляції, водопостачання і водовідведення та змінив цільове й функціональне призначення квартири, використовуючи її як хостел. 

Співвласники будинку вважать, що самовільною реконструкцією свого житла чоловік порушив їхні права, оскільки через роботу додаткової сантехніки підвищився рівень шуму, є загроза затоплення квартир, неналежної роботи інженерних мереж, а незаконне перероблення системи газопостачання несе ще й смертельну небезпеку. 

До того ж використання квартири як хостела створює незручності мешканцям будинку, бо орендарі порушують громадський порядок, шумлять, не дотримуються комендантської години, часто перебувають у нетверезому стані.

Хмельницький міськрайонний суд відмовив ОСББ у задоволенню позову. Виходив з того, що позивач не довів як фактичного порушення прав мешканців будинку внаслідок перепланування квартири (як от підтоплення, перевищення рівня шумового забруднення, зниження тиску води), так і наявність повноважень бути суб`єктом звернення до суду із такими позовними вимогами.

Такий висновок суду суперечить обставинам справи й не ґрунтується на нормах матеріального права, констатувала колегія суддів апеляційного суду за результатами апеляційного перегляду справи.

Зауважила, що в матеріалах справи дійсно немає даних щодо залиття суміжних квартир, перевищення рівня шумового забруднення тощо внаслідок проведеної самочинної реконструкції квартири. Водночас згідно з частиною 2 статті 386 Цивільного кодексу України, власник, який має підстави передбачати можливість порушення свого права власності іншою особою, може звернутися до суду з вимогою про заборону вчинення нею дій, які можуть порушити його право, або з вимогою про вчинення певних дій для запобігання такому порушенню.

«Згідно з висновком судової експертизи проведена реконструкція в квартирі відповідача потягла підвищення рівня шумових забруднень в порушення вимоги ст. 31, 32 Закону України «Про систему громадського здоров`я», а також створила істотний ризик пошкодження інших квартир у будинку.

Наявні порушення нормативних документів в галузі будівництва в частині розташування сантехнічних вузлів, підвищення рівня шумових забруднень вже порушують конституційні права та інтереси мешканців будинку на безпечне для життя та здоров`я довкілля, оскільки несуть ризики заподіяння їм шкоди в будь-який час», – йдеться у постанові ХАС.

Також апеляційний суд зазначив, що ОСББ «Парадіз» має право відповідно до закону та свого статуту захищати права, представляти інтереси співвласників будинку в судах, органах державної влади, тому є належним позивачем у цій справі.

Відтак – скасував рішення суду першої інстанції та задовольнив апеляційну скаргу об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.

З постановою апеляційного суду у справі № 686/1350/23 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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