Швеція збільшує фінансування судової системи для боротьби зі злочинністю

Шведський уряд виділить 335 мільйонів доларів на боротьбу з бандами.

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У бюджеті Швеції на наступний рік значно збільшать видатки на судову систему, щоб посилити боротьбу з організованою злочинністю. Про це повідомив міністр юстиції Гуннар Строммер, передає Reuters.

Міністр оголосив, що у 2025 році фінансування судової системи зросте на 3,46 мільярда шведських крон (приблизно 335 мільйонів доларів). Загалом бюджет судової системи досягне 86,7 мільярда крон.

Строммер зазначив, що хоча кількість інцидентів, пов’язаних із організованою злочинністю, зменшилася порівняно з 2023 роком, ризик погіршення ситуації залишається.

«Ми ставимо за мету відновити безпеку у Швеції для усіх доброчесних громадян. А це передбачає три основних пункти: боротьба з серйозним криміналом, з кримінальною економікою та з вербуванням неповнолітніх та молоді до банд», — заявив міністр.

Уряд Швеції планує представити цей бюджет на розгляд парламенту 19 вересня.

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