Швеция увеличивает финансирование судебной системы для борьбы с преступностью

Шведское правительство выделит 335 миллионов долларов на борьбу с бандами.

Источник фото: Getty Images

В бюджете Швеции на следующий год значительно увеличат расходы на судебную систему, чтобы усилить борьбу с организованной преступностью. Об этом сообщил министр юстиции Гуннар Строммер, передает Reuters.

Министр объявил, что в 2025 году финансирование судебной системы возрастет на 3,46 миллиарда шведских крон (примерно 335 миллионов долларов). В целом бюджет судебной системы достигнет 86,7 миллиарда крон.

Строммер отметил, что хотя количество инцидентов, связанных с организованной преступностью, уменьшилось по сравнению с 2023 годом, риск ухудшения ситуации остается.

«Мы ставим целью восстановить безопасность в Швеции для всех добропорядочных граждан. А это предполагает три основных пункта: борьба с серьезным криминалом, с криминальной экономикой и с вербовкой несовершеннолетних и молодежи в банды», - заявил министр.

Правительство Швеции планирует представить этот бюджет на рассмотрение парламента 19 сентября.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.