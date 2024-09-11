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Апелляционный суд обязал владельца самовольно реконструированной под хостел квартиры привести ее в первоначальное состояние: детали дела

16:02, 11 сентября 2024
Владелец квартиры незаконно перепланировал свое двухкомнатное жилье в три отдельные комнаты, в каждой из них, а также в кухне, обустроил санузел, место для сна и приготовления пищи.
Апелляционный суд обязал владельца самовольно реконструированной под хостел квартиры привести ее в первоначальное состояние: детали дела
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Хмельницкий апелляционный суд обязал владельца квартиры за свой счет привести самовольно реконструированное жилье в первоначальное состояние согласно проектной документации и нормам ГСН, с демонтажем самовольно и незаконно устроенных помещений, санузлов, кухонь и проведенных инженерных сетей. Также взыскал с него в пользу истца 6710 гривен судебных издержек. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Истец – ОСМД «Парадиз» город Хмельницкий». На обращение в суд с соответствующим иском его уполномочили совладельцы дома. Так как один из владельцев незаконно перепланировал свою двухкомнатную квартиру в три отдельные комнаты. В каждой из них, а также в кухне, обустроил санузел, место для сна и приготовления пищи. При этом самовольно, без согласований и разрешений, переработал в квартире системы газоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения и изменил целевое и функциональное назначение квартиры, используя ее в качестве хостела.

Совладельцы дома считают, что самовольной реконструкцией своего жилья мужчина нарушил их права, поскольку из-за работы дополнительной сантехники повысился уровень шума, есть угроза затопления квартир, ненадлежащей работы инженерных сетей, а незаконная переработка системы газоснабжения несет еще и смертельную опасность.

К тому же использование квартиры в качестве хостела создает неудобства жильцам дома, потому что арендаторы нарушают общественный порядок, шумят, не соблюдают комендантские часы, часто находятся в нетрезвом состоянии.

Хмельницкий горрайонный суд отказал ОСМД в удовлетворении иска. Исходил из того, что истец не доказал как фактического нарушения прав жильцов дома в результате перепланировки квартиры (как от подтопления, превышения уровня шумового загрязнения, снижения давления воды), так и полномочий быть субъектом обращения в суд с такими исковыми требованиями.

Такой вывод суда противоречит обстоятельствам и не основывается на нормах материального права, констатировала коллегия судей апелляционного суда по результатам апелляционного пересмотра дела.

Заметила, что в материалах дела действительно нет данных по заливу смежных квартир, превышению уровня шумового загрязнения и т.п. в результате проведенной самочинной реконструкции квартиры. В то же время согласно части 2 статьи 386 Гражданского кодекса Украины, собственник, имеющий основания предусматривать возможность нарушения своего права собственности другим лицом, может обратиться в суд с требованием о запрещении совершения им действий, которые могут нарушить его право, или с требованием о совершении определенных действий для предотвращения такого нарушения.

«Согласно заключению судебной экспертизы проведена реконструкция в квартире ответчика повлекла повышение уровня шумовых загрязнений в нарушение требования ст. 31, 32 Закона Украины "О системе общественного здоровья", а также создала существенный риск повреждения других квартир в доме.

Имеющиеся нарушения нормативных документов в области строительства в части расположения сантехнических узлов, повышения уровня шумовых загрязнений уже нарушают конституционные права и интересы жильцов дома на безопасную для жизни и здоровье окружающую среду, поскольку несут риски причинения им вреда в любое время», – говорится в постановлении ХАС.

Также апелляционный суд отметил, что ОСМД «Парадиз» имеет право в соответствии с законом и своим уставом защищать права, представлять интересы совладельцев дома в судах, органах государственной власти, поэтому является надлежащим истцом по этому делу.

Следовательно, отменил решение суда первой инстанции и удовлетворил апелляционную жалобу объединения совладельцев многоквартирного дома.

С постановлением апелляционного суда по делу №686/1350/23 можно ознакомиться в ЕГРСР.

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