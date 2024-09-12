У Вінниці судили 66-річного слюсара, який поширював російські наративи з виправдовуванням війни

У забороненій соцмережі чоловік поширював публікації, які містили заперечення агресії рф.

Вінницький апеляційний суд залишив у силі вирок міського суду, яким слюсарю одного з вінницьких заводів призначено остаточне покарання за сукупністю кримінальних правопорушень – п’ять років позбавлення волі. Але від відбування цього покарання його звільнено з іспитовим трирічним строком. Про це повідомляє пресслужба суду.

Чоловіка визнано винним у тому, що у березні-квітні 2022 року в забороненій в Україні соціальній мережі він поширював публікації з проросійською позицією. Вони містили виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії рф проти України. Дії обвинуваченого кваліфікували за частинами 2 і 3 статті 436-2 Кримінального кодексу України.

Сам 66-літній підсудний під час апеляційного розгляду пояснив, що розміщував публікації просто для інформації та нічого поганого не хотів і не хоче для України.

Натомість прокурор не повірив у щирість каяття підсудного та виступив за скасування вироку суду першої інстанції в частині призначення, на його думку, надто м’якого покарання. В апеляційній скарзі просив не звільняти обвинуваченого від відбування покарання з випробуванням.

Однак колегія суддів ВАС клопотання сторони обвинувачення відхилила й залишила вирок місцевого суду без змін.

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