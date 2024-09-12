В Виннице судили 66-летнего слесаря, распространявшего российские нарративы с оправдыванием войны

В запрещенной соцсети мужчина распространял публикации, содержащие отрицание агрессии рф.

Винницкий апелляционный суд оставил в силе приговор городского суда, которым слесарю одного из винницких заводов назначено окончательное наказание по совокупности уголовных правонарушений – пять лет лишения свободы. Но от отбывания этого наказания он освобожден с испытательным трехлетним сроком. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Мужчина признан виновным в том, что в марте-апреле 2022 года в запрещенной в Украине социальной сети он распространял публикации с пророссийской позицией. Они содержали оправдание, признание правомерной и отрицание вооруженной агрессии рф против Украины. Действия обвиняемого квалифицировали по частям 2 и 3 статьи 436-2 Уголовного кодекса.

Сам 66-летний подсудимый во время апелляционного разбирательства объяснил, что размещал публикации просто для информации и ничего плохого не хотел и не хочет для Украины.

Прокурор не поверил в искренность раскаяния подсудимого и выступил за отмену приговора суда первой инстанции в части назначения, по его мнению, слишком мягкого наказания. В апелляционной жалобе просил не освобождать обвиняемого от отбывания наказания с испытанием.

Однако коллегия судей ВАС ходатайство стороны обвинения отклонила и оставила приговор местного суда без изменений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.