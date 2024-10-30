Одесит отримав умовний термін за неявку до ТЦК – виправдання доглядом за братом не спрацювало

Суд визнав винним одесита за відмову від мобілізації без підтвердження потреби в догляді за братом.

Джерело фото: vsn.ua

Суд в Одесі визнав винним чоловіка, який відмовився від мобілізації, стверджуючи, що доглядає хворого брата, але не надав відповідних доказів. Про це стало відомо з вироку Суворовського районного суду у справі №523/16256/24.

Підсудний, який пройшов військово-лікарську комісію та отримав повістку під підпис, не з’явився у територіальний центр комплектування та не пояснив причин відсутності. У суді чоловік заявив, що не міг залишити брата після інсульту, проте жодних документів, що підтверджували б потребу в догляді, не надав.

Суд врахував, що обвинувачений визнав провину та не мав проблем із законом раніше. Його було визнано винним за ст.336 КК України та засуджено до 3 років позбавлення волі. Однак, відповідно до ст.75 КК України, суд надав йому 2 роки іспитового строку. За умовами пробації, чоловік має регулярно з’являтися для реєстрації, повідомляти про зміну місця проживання та не виїжджати за кордон без дозволу.

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