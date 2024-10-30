Одессит получил условный срок за неявку в ТЦК – оправдание уходом за братом не сработало

Суд признал виновным одессита за отказ от мобилизации без подтверждения потребности в уходе за братом.

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Суд в Одессе признал виновным мужчину, который отказался от мобилизации, утверждая, что ухаживает за больным братом, но не предоставил соответствующих доказательств. Об этом стало известно из приговора Суворовского районного суда по делу №523/16256/24.

Подсудимый, который прошел военно-врачебную комиссию и получил повестку под подпись, не явился в территориальный центр комплектования и не объяснил причин отсутствия. В суде мужчина заявил, что не мог оставить брата после инсульта, однако никаких документов, подтверждающих потребность в уходе, не предоставил.

Суд учел, что обвиняемый признал вину и не имел проблем с законом ранее. Он был признан виновным по ст.336 УК Украины и приговорен к 3 годам лишения свободы. Однако, в соответствии со ст.75 УК Украины, суд предоставил ему 2 года испытательного срока. По условиям пробации, мужчина должен регулярно появляться для регистрации, сообщать об изменении места жительства и не выезжать за границу без разрешения.

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