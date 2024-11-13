У Хмельницькому підліток у стані сп’яніння заволодів чужим авто — як його покарали

Після того, як хлопець проїхав 500-700 метрів, він не впорався з керуванням, через що сталася ДТП.

ілюстративне фото

У Хмельницькому 16-літній юнак, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, заволодів автомобілем марки «ВАЗ 2105», який знаходився на території однієї з міських автостоянок, і поїхав у невідомому напрямку. Про це повідомляє Хмельницький міськрайонний суд.

Двері авто були відчинені, ключ від замка запалювання, він знайшов на передньому пасажирському сидінні. Проїхавши від стоянки 500 -700 метрів, хлопець не впорався із керуванням, допустив зіткнення з іншим транспортним засобом та в’їхав у паркан.

Тим часом власник ВАЗу, побачивши як його автомобіль «зиґзаґами» прямує зі стоянки, виїхав за ним попутним транспортом, а коли дістався до місця ДТП, то вже побачив, як хлопчину поміщають у карету швидкої допомоги медичні працівники.

Завдані потерпілому збитки в результаті пошкодження автомобіля становлять близько 31 тисячі гривень.

Правоохоронцям юнак розповів, що того дня разом із друзями розпивав алкогольні напої, а ввечері мав намір добратись на зупинку громадського транспорту «Катіон», де його очікувала матір. Тому й зупинив(як йому здалося) невідомий автомобіль і сів у нього, більше нічого не пам’ятав.

У суді обвинувачений, якому на той час тільки виповнилося 17 років, відверто визнав свою провину та щиро розкаявся. Він добровільно, як йдеться у матеріалах справи, відшкодував завдану потерпілому шкоду.

Хмельницький міськрайонний суд визнав хлопця винуватим у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом) та призначив йому покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки.

Водночас звільнив його від відбування цього покарання, встановивши один рік іспитового терміну. Також обвинувачений мусить сплатити на користь держави 7951 гривню документально підтверджених витрат на залучення експертів.

На вирок може бути подана апеляційна скарга протягом 30 днів з дня його оголошення.

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