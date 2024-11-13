В Хмельницком подросток в состоянии опьянения завладел чужим автомобилем — как его наказали

После того, как парень проехал 500-700 метров, он не справился с управлением, из-за чего произошло ДТП.

В Хмельницком 16-летний юноша, находясь в состоянии алкогольного опьянения, завладел автомобилем марки "ВАЗ 2105", который находился на территории одной из городских автостоянок, и уехал в неизвестном направлении. Об этом сообщает Хмельницкий горрайонный суд.

Дверь авто была открыта, ключ от замка зажигания, он нашел на переднем пассажирском сиденье. Проехав от стоянки 500-700 метров, парень не справился с управлением, допустил столкновение с другим транспортным средством и въехал в забор.

Тем временем владелец ВАЗа, увидев, как его автомобиль «зигзагами» следует со стоянки, выехал за ним попутным транспортом, а когда добрался до места ДТП, то уже увидел, как парня помещают в карету скорой помощи медицинские работники.

Нанесенный потерпевшему ущерб в результате повреждения автомобиля составляет около 31 тысячи гривен.

Правоохранителям юноша рассказал, что в тот день вместе с друзьями распивал алкогольные напитки, а вечером намеревался добраться до остановки общественного транспорта «Катион», где его ожидала мать. Потому и остановил (как ему показалось) неизвестный автомобиль и сел в него, больше ничего не помнил.

В суде обвиняемый, которому в то время только исполнилось 17 лет, откровенно признал свою вину и искренне раскаялся. Он добровольно, как говорится в материалах дела, возместил причиненный потерпевшему ущерб.

Хмельницкий горрайонный суд признал молодого человека виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст.289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством) и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 3 года.

В то же время освободил его от отбывания наказания, установив один год испытательного срока. Также обвиняемый должен оплатить в пользу государства 7951 гривну документально подтвержденных расходов на привлечение экспертов.

На приговор может быть подана апелляционная жалоба в течение 30 дней со дня его оглашения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.