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Минсоцполитики приняло важные решения по размеру субсидий для украинцев

12:45, 13 ноября 2024
Если семья потребляла значительно меньше электроэнергии из-за ее отключения, размер субсидии или льготы на ЖКУ не будет уменьшаться.
Минсоцполитики приняло важные решения по размеру субсидий для украинцев
Источник фото: depositphotos
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Чтобы поддержать украинцев с небольшими доходами, Минсоцполитики разработало ряд изменений в законодательство во исполнение поручения премьер-министра Дениса Шмигаля.

Как отмечается, их уже поддержало Правительство. В частности:

  • на период действия военного положения, если семья потребляла значительно меньше электроэнергии из-за ее отключения, субсидия или льгота на ЖКУ будет выплачиваться в ранее установленном размере, то есть не уменьшаться;
  • предельный размер покупки, ограничивающий назначение субсидии, увеличен с 50 до 100 тыс. грн;
  • при этом, если человек или семья приобрела генерирующую установку, которая будет производить электроэнергию и помогать поддерживать нормальную жизнь в условиях войны, – ее приобретение стоимостью до 150 тыс. грн или разовый платеж в размере до 150 тыс. грн по кредиту на приобретение такой установки НЕ будет учитываться при назначении субсидии.

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