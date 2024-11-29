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Через збій програми особі нарахували понад 5 тисяч гривень боргу за воду — що вирішив суд

17:05, 29 листопада 2024
Хмельницький квартирно-експлуатаційний відділ не довів, що споживач має борг за водопостачання.
Через збій програми особі нарахували понад 5 тисяч гривень боргу за воду — що вирішив суд
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Квартирно-експлуатаційний відділ (КЕВ) м. Хмельницький звернувся до суду з позовом, у якому просив стягнути з місцевого жителя 5276 гривень боргу за житлово-комунальні послуги з централізованого водопостачання. КЕВ пояснив, що споживач отримував послуги з лютого 2022 року й до жовтня 2023 року за них не платив. Про це повідомив Хмельницький апеляційний суд.

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області задовольнив позов: стягнув на користь КЕВ заявлену суму боргу.

Споживач подав апеляційну скаргу з проханням скасувати це рішення як незаконне. Вказав, що комунальники у розрахунку за послуги з постачання холодної води за жовтень-листопад 2022 року зазначили заборгованість 5195 гривень, проте така сума суперечить показникам лічильника за цей період. З лютого 2022 року по жовтень 2023 року він спожив 22 м³ холодної води й заплатив за неї 296 гривень. Тому боргу за фактично спожиту воду у спірний період він не має.

Квартирно-експлуатаційний відділ міста Хмельницький написав відзив на апеляційну скаргу, в якому визнав, що в апелянта немає боргу у сумі 5276 гривень. Пояснив, що його нарахували помилково через технічний збій бухгалтерської програми.

Колегія суддів апеляційного суду дійшла висновку, що доводи апеляційної скарги – обґрунтовані. Відтак задовольнила її: скасувала рішення місцевого суду та відмовила КЕВ у позові про стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги.

Зауважила, що в матеріалах справи немає даних про обсяг споживання холодної води у жовтні-листопаді 2022 року, які б підтверджували правомірність нарахування споживачеві плати за водопостачання в сумі 5195 грн. Ці обставини не встановив і місцевий суд.

Водночас комунальники визнали, що в листопаді 2022 року у зв`язку з технічною помилкою бухгалтерської програми йому неправильно нарахували заборгованість за спожиті послуги.

«За таких обставин позивач не довів достатніми та допустимими доказами наявність у споживача за період 2022-2023 роки за споживання холодної води (водопостачання) заборгованості в сумі 5276 грн», – констатував апеляційний суд.

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