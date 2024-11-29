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Из-за сбоя программы лицу насчитали более 5 тысяч гривен долга за воду — что решил суд

17:05, 29 ноября 2024
Хмельницкий квартирно-эксплуатационный отдел не доказал, что потребитель имеет долг за водоснабжение.
Из-за сбоя программы лицу насчитали более 5 тысяч гривен долга за воду — что решил суд
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Квартирно-эксплуатационный отдел (КЭВ) г. Хмельницкий обратился в суд с иском, в котором просил взыскать с местного жителя 5276 гривен долга за жилищно-коммунальные услуги по централизованному водоснабжению. КЭВ объяснил, что потребитель получал услуги с февраля 2022 и до октября 2023 за них не платил. Об этом сообщил Хмельницкий апелляционный суд.

Хмельницкий горрайонный суд Хмельницкой области удовлетворил иск: взыскал в пользу КЭВ заявленную сумму долга.

Потребитель подал апелляционную жалобу с просьбой отменить решение как незаконное. Указал, что коммунальщики в расчете за услуги по снабжению холодной воды за октябрь-ноябрь 2022 отметили задолженность 5195 гривен, однако такая сумма противоречит показателям счетчика за этот период. С февраля 2022 по октябрь 2023 он потребил 22 м³ холодной воды и заплатил за нее 296 гривен. Поэтому долга за фактически потребленную воду в спорный период у него нет.

Квартирно-эксплуатационный отдел города Хмельницкий написал отзыв на апелляционную жалобу, в котором признал, что у апеллянта нет долга в сумме 5276 гривен. Объяснил, что его начислили по ошибке из-за технического сбоя бухгалтерской программы.

Коллегия судей апелляционного суда пришла к выводу, что доводы апелляционной жалобы – обоснованы. Следовательно, удовлетворила ее: отменила решение местного суда и отказала КЭВ в иске о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Заметила, что в материалах дела нет данных об объеме потребления холодной воды в октябре-ноябре 2022 года, подтверждающих правомерность начисления потребителю платы за водоснабжение в сумме 5195 грн. Эти обстоятельства не установил и местный суд.

В то же время, коммунальщики признали, что в ноябре 2022 года в связи с технической ошибкой бухгалтерской программы ему неправильно начислили задолженность за потребленные услуги.

«При таких обстоятельствах истец не доказал достаточными и допустимыми доказательствами наличие у потребителя за период 2022-2023 года за потребление холодной воды (водоснабжения) задолженности в сумме 5276 грн», - констатировал апелляционный суд.

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