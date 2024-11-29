Избран председатель Славутского горрайонного суда Хмельницкой области

Суд возглавила Виктория Зеленская.

В Славутском горрайонном суде Хмельницкой области состоялось собрание судей, во время которого был избран председатель суда.

Председателем суда была избрана Зеленская Виктория Ивановна.

Напоминаем, что статьей 20 Закона «О судоустройстве и статусе судей» председатель местного суда избирается на должность собранием судей путем тайного голосования большинством от количества судей соответствующего суда сроком на три года, но не более срока полномочий судьи, в порядке определенном законом.

Ранее сообщалось, что председателем Шестого апелляционного административного суда избрана Елена Кузьмишина, а Пятого апелляционного административного суда - Степан Домусчи.

Также избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Кроме того, избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

Добавим, еще был избран председатель Ивано-Франковского апелляционного суда.

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