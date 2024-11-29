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Украина присоединилась к заявлению 59 стран против химического оружия в войне

15:41, 29 ноября 2024
МИД Украины: Россия регулярно нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия.
Украина присоединилась к заявлению 59 стран против химического оружия в войне
Фото: Getty Images
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Украина присоединилась к совместному заявлению 59 стран в поддержку неукоснительного выполнения положений Конвенции о запрещении химического оружия, включая запрет использования химических средств борьбы с беспорядками как метода ведения войны. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.

Заявление было объявлено в рамках 29-й сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (ОЗХО).

«Использование химического оружия или химических средств борьбы с беспорядками как инструмента войны является грубым нарушением норм международного права и угрожает достижению мира без химического оружия», - подчеркнули в МИД.

Организация по запрещению химического оружия подтвердила, что в образцах, предоставленных Украиной с линии фронта, содержатся химические элементы, которые классифицируются как средства борьбы с беспорядками. Они регулярно используются Россией, нарушая требования Конвенции.

По данным МИД, с февраля 2023 года в Украине задокументировано 4 950 случаев применения Россией боеприпасов с опасными химическими веществами.

Государства-участники совместного заявления подтвердили готовность усиливать поддержку ОЗХО для помощи Украине, в частности по реагированию на факты использования химического оружия во время войны.

Украина продолжает документировать нарушения и призывает международное сообщество к усилению усилий для противодействия этим преступлениям.

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