Україна приєдналася до заяви 59 країн проти хімічної зброї у війні

МЗС України: Росія регулярно порушує Конвенцію про заборону хімічної зброї.

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Україна приєдналася до спільної заяви 59 країн на підтримку неухильного виконання положень Конвенції про заборону хімічної зброї, включно з забороною використання хімічних засобів боротьби із заворушеннями як методу ведення війни. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

Заяву було оголошено в межах 29-ї сесії Конференції держав-учасниць Конвенції про заборону хімічної зброї (ОЗХЗ).

«Використання хімічної зброї чи хімічних засобів боротьби із заворушеннями як інструменту війни є грубим порушенням норм міжнародного права і загрожує досягненню світу без хімічної зброї», — підкреслили в МЗС.

Організація із заборони хімічної зброї підтвердила, що у зразках, наданих Україною з лінії фронту, містяться хімічні елементи, які класифікуються як засоби боротьби із заворушеннями. Вони регулярно використовуються Росією, порушуючи вимоги Конвенції.

За даними МЗС, з лютого 2023 року в Україні задокументовано 4 950 випадків застосування Росією боєприпасів із небезпечними хімічними речовинами.

Держави-учасниці спільної заяви підтвердили готовність посилювати підтримку ОЗХЗ для допомоги Україні, зокрема щодо реагування на факти використання хімічної зброї під час війни.

Україна продовжує документувати порушення та закликає міжнародну спільноту до посилення зусиль для протидії цим злочинам.

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