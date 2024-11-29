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ДСНС розгорнула вже понад 800 пунктів незламності по Україні

21:39, 29 листопада 2024
Також по країні розгорнуто понад 7000 пунктів незламності за рахунок місцевих органів влади.
ДСНС розгорнула вже понад 800 пунктів незламності по Україні
Джерело фото: Віталій Носач / РБК-Україна
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Державна служба України з надзвичайних ситуацій наразі вже розгорнула понад 800 пунктів незламності по Україні. Про це в повідомив пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий.

За його словами, зараз по країні розгорнуто понад 7000 пунктів незламності за рахунок місцевих органів влади. Також 761 пункт незламності – від ДСНС на базі стаціонарних підрозділів і 43 пункти незламності – на базі наметів від ДСНС.

Він зазначив, що під час відключення електроенергії необхідно дотримуватися правил безпеки використання генераторів, а також туристичних газових балонів.

«Генератор ми не маємо встановлювати в приміщенні. Це основне правило, яке мають запам'ятати люди. У нас були випадки, коли ми виїжджали на ліквідацію наслідків або пожеж, або, на жаль, на отруєння продуктами виділення саме генераторами. Також це застосування туристичних газових пальників, коли люди хочуть підігріти чи приготувати їжу. Ці балончики є вибухонебезпечними, тому треба перевіряти та купувати сертифіковану продукцію. І бажано не застосовувати їх, але якщо застосовувати, то дивитися, щоб усі з'єднання були герметичними, і відповідно тримати подалі балончики від дітей», - наголосив Олександр Хорунжий.

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ДСНС війна

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