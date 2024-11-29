У Франції викрили масштабну схему організації незаконного в’їзду мігрантів до Європи

За послуги з них брали від 15 тисяч до 26 тисяч євро.

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У Франції викрили масштабну схему, учасники якої займалися організацією незаконного в’їзду до Європи для людей з Азії. Про це повідомляє BFMTV.

Зокрема, було затримано 26 ймовірних учасників мережі. У зловмисників вилучили активи на 11 мільйонів євро у вигляді коштовностей, авто та іншого майна.

Видання вказує, що арешти стали підсумком великого розслідування щодо організації нелегальної міграції до ЄС з Індії і довколишніх країн.

За даними слідчих, мережа з вересня 2021 року допомогла потрапити до ЄС без законних підстав для перебування тисячам людей з Індії, Шрі-Ланки й Непалу. За послуги з них брали від 15 тисяч до 26 тисяч євро.

«Контрабандисти сприяли в’їзду мігрантів до ЄС через Дубай або африканські країни, в обхід закону добуваючи для них туристичні, робочі чи медичні візи», – зазначив представник відділу прикордонної поліції у Руассі Жюльєн Жантій.

Видання додає, що на волі залишається підозрюваний керівник мережі, прогресу із запитом на його екстрадицію наразі немає.

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