Во Франции разоблачили масштабную схему организации незаконного въезда мигрантов в Европу

За услуги с них брали от 15 тысяч до 26 тысяч евро.

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Во Франции разоблачена масштабная схема, участники которой занимались организацией незаконного въезда в Европу для людей из Азии. Об этом сообщает BFMTV.

В частности, были задержаны 26 предполагаемых участников сети. У злоумышленников изъяли активы на 11 миллионов евро в виде драгоценностей, автомобилей и другого имущества.

Издание указывает, что аресты стали итогом крупного расследования организации нелегальной миграции в ЕС из Индии и близлежащих стран.

По данным следователей, сеть с сентября 2021 помогла попасть в ЕС без законных оснований для пребывания тысячам людей из Индии, Шри-Ланки и Непала. За услуги с них брали от 15 тысяч до 26 тысяч евро.

«Контрабандисты способствовали въезду мигрантов в ЕС через Дубай или африканские страны, в обход закона добывая для них туристические, рабочие или медицинские визы», – отметил представитель отдела пограничной полиции в Руасси Жюльен Жантий.

Издание добавляет, что на свободе остается подозреваемый руководитель сети, прогресса с запросом на его экстрадицию пока нет.

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