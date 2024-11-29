ГСЧС развернула уже более 800 пунктов несокрушимости по Украине

Также по стране развернуто более 7000 пунктов несокрушимости за счет местных органов власти.

Источник фото: Виталий Носач / РБК-Украина

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сейчас уже развернула более 800 пунктов несокрушимости по Украине. Об этом сообщил пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий.

По его словам, сейчас по стране развернуто более 7000 пунктов несокрушимости за счет местных органов власти. Также 761 пункт несокрушимости – от ГСЧС на базе стационарных подразделений и 43 пункта несокрушимости – на базе палаток от ГСЧС.

Он отметил, что при отключении электроэнергии необходимо соблюдать правила безопасности использования генераторов, а также туристических газовых баллонов.

«Генератор мы не должны устанавливать в помещении. Это основное правило, которое должны запомнить люди. У нас были случаи, когда мы выезжали на ликвидацию последствий или пожаров или, к сожалению, на отравление продуктами выделения именно генераторами. Также это применение туристических газовых горелок, когда люди хотят подогреть или приготовить еду. Эти баллончики являются взрывоопасными, поэтому надо проверять и покупать сертифицированную продукцию. И желательно не применять их, но если применять, то смотреть, чтобы все соединения были герметичными, и соответственно держать подальше баллончики от детей», - подчеркнул Александр Хорунжий.

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