Обрано голову Славутського міськрайонного суду Хмельницької області

Суд очолила Вікторія Зеленська.

У Славутському міськрайонному суді Хмельницької області відбулись збори суддів, під час яких було обрано голову суду.

Головою суду було обрано Зеленську Вікторію Іванівну.

Нагадуємо, що статтею 20 Закону «Про судоустрій і статус суддів» голова місцевого суду обирається на посаду зборами суддів шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів відповідного суду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді, у порядку визначеному законом.

Раніше ми писали, що головою Шостого апеляційного адміністративного суду обрано Олену Кузьмишину, а головою П'ятого апеляційного адміністративного суду - Степана Домусчі.

Також обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Крім цього, обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Додамо, також було обрано голову Івано-Франківського апеляційного суду.

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