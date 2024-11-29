Суд підтвердив правомірність застосування штрафу в 40,7 млн грн за несвоєчасне надходження валютної виручки за експортований товар — деталі справи

Апеляційний суд визнав законним податкове повідомлення-рішення, згідно з яким на позивача накладено штраф у розмірі понад 40,7 млн грн.

Державна податкова служба повідомляє, що судом апеляційної інстанції підтримано позицію контролюючого органу щодо правомірності прийнятого податкового повідомлення-рішення, яким позивачу застосовано суму штрафних санкцій в розмірі 40 744 180,48 грн за порушення вимог пункту 2 статті 13 Закону України від 21.06.2018 № 2473-VIII «Про валюту і валютні операції» в частині несвоєчасного надходження валютної виручки за експортований товар.

Судом апеляційної інстанції встановлено, що саме такий вид перевірки був проведений податковим органом, а тому покликання позивача, що було проведено документальну позапланову невиїзну перевірку є безпідставними, оскільки встановлено, що перед початком проведення перевірки посадовою особою контролюючого органу вручено наказ на проведення позапланової виїзної перевірки, пред`явлено службове посвідчення та направлення.

Щодо посилання представника позивача на те, що посадовою особою контролюючого органу здійснювався виїзд на підприємство лише один раз за весь період перевірки, суд апеляційної інстанції зауважує, що податковим законодавством не передбачено термін перебування інспектора, який проводить таку перевірку, на підприємстві та не врегульовано кількість виїздів з метою проведення перевірки.

Контролюючий орган та його посадова особа самостійно вирішують терміни та строки їх перебування безпосередньо на підприємстві під час проведення документальних позапланових виїзних перевірок.

Також суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що оскільки пеня, що передбачена частиною п`ятою статті 13 Закону України «Про валюту і валютні операції», за порушення строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, у період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), застосовується на загальних підставах і на таку не поширюються положення абзацу 11 пункту 52-1 розділ XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України, а тому судом першої інстанції протиправно скасовано оскаржуване податкове повідомлення-рішення в частині застосування штрафних (фінансових) санкцій.

На переконання суду апеляційної інстанції, оскільки документи, визначені пунктом 12 Інструкції «Про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів», затвердженої постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 № 7, які б підтверджували обставини, на які посилається позивач та які враховані судом першої інстанції, у позивача відсутні та до матеріалів справи не були долучені, а тому судом першої інстанції також протиправно скасовано оскаржуване податкове повідомлення-рішення в частині застосування штрафних (фінансових) санкцій.

Відтак, Восьмим апеляційним адміністративним судом від 29.10.2024 у справі № 140/3393/24 апеляційну скаргу позивача залишено без задоволення; апеляційну скаргу Західного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків задоволено.

Рішення Волинського окружного адміністративного суду від 09.07.2024 скасовано та прийнято нову постанову, якою у задоволенні позову відмовлено повністю.

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