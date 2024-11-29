Суд подтвердил правомерность применения штрафа в 40,7 млн ​​грн за несвоевременное поступление валютной выручки за экспортируемый товар - детали дела

Апелляционный суд признал законным налоговое уведомление-решение, согласно которому на истца наложен штраф в размере более 40,7 млн ​​грн.

Государственная налоговая служба сообщает, что судом апелляционной инстанции поддержана позиция контролирующего органа относительно правомерности принятого налогового уведомления-решения, которым истцу применена сумма штрафных санкций в размере 40 744 180,48 грн за нарушение требований пункта 2 статьи 13 Закона Украины от 21.06.22. «О валюте и валютных операции» в части несвоевременного поступления валютной выручки за экспортируемый товар.

Судом апеляційної інстанції встановлено, що саме такий вид перевірки був проведений податковим органом, а тому покликання позивача, що було проведено документальну позапланову невиїзну перевірку є безпідставними, оскільки встановлено, що перед початком проведення перевірки посадовою особою контролюючого органу вручено наказ на проведення позапланової виїзної перевірки, пред`явлено службове посвідчення та направлення.

Щодо посилання представника позивача на те, що посадовою особою контролюючого органу здійснювався виїзд на підприємство лише один раз за весь період перевірки, суд апеляційної інстанції зауважує, що податковим законодавством не передбачено термін перебування інспектора, який проводить таку перевірку, на підприємстві та не врегульовано кількість виїздів з метою проведення перевірки.

Контролюючий орган та його посадова особа самостійно вирішують терміни та строки їх перебування безпосередньо на підприємстві під час проведення документальних позапланових виїзних перевірок.

Також суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що оскільки пеня, що передбачена частиною п`ятою статті 13 Закону України «Про валюту і валютні операції», за порушення строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, у період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), застосовується на загальних підставах і на таку не поширюються положення абзацу 11 пункту 52-1 розділ XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України, а тому судом першої інстанції протиправно скасовано оскаржуване податкове повідомлення-рішення в частині застосування штрафних (фінансових) санкцій.

На переконання суду апеляційної інстанції, оскільки документи, визначені пунктом 12 Інструкції «Про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів», затвердженої постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 № 7, які б підтверджували обставини, на які посилається позивач та які враховані судом першої інстанції, у позивача відсутні та до матеріалів справи не були долучені, а тому судом першої інстанції також протиправно скасовано оскаржуване податкове повідомлення-рішення в частині застосування штрафних (фінансових) санкцій.

Відтак, Восьмим апеляційним адміністративним судом від 29.10.2024 у справі № 140/3393/24 апеляційну скаргу позивача залишено без задоволення; апеляційну скаргу Західного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків задоволено.

Рішення Волинського окружного адміністративного суду від 09.07.2024 скасовано та прийнято нову постанову, якою у задоволенні позову відмовлено повністю.

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