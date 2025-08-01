Зарахування до страхового стажу часу догляду за дитиною, потерпілою внаслідок Чорнобильської катастрофи – позиція КАС ВС

КАС ВС пояснив, чому період догляду за дітьми-чорнобильцями не входить до страхового стажу.

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Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду (КАС ВС) виніс рішення у справі №120/6021/24, підтвердивши, що час догляду за дитиною, потерпілою внаслідок Чорнобильської катастрофи, після 1 січня 2004 року не зараховується до страхового стажу, якщо за цей період не сплачувалися страхові внески. Про це повідомив П'ятий апеляційний адміністративний суд.

Погоджуючись із висновками судів попередніх інстанцій, що підстав для зарахування до страхового стажу часу догляду за потерпілою дитиною до досягнення нею віку 12 років після 1 січня 2004 року немає, оскільки остання не є застрахованою особою та за неї у цей час ніхто не сплачував внесків до Пенсійного фонду Верховний Суд зазначив, що з 01.01.2004 обов’язковою умовою для зарахування періоду до страхового стажу є сплата страхових внесків. Хоча Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” гарантує зарахування до стажу роботи часу догляду за потерпілою дитиною до 12 років, це право може бути реалізоване лише за умови відповідності періоду вимогам до страхового стажу, встановленим Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Оскільки позивачка не надала доказів перебування на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення та отримання соціальної допомоги, з якої сплачувалися б страхові внески, підстав для зарахування періоду догляду за дітьми до страхового стажу після 1 січня 2004 року немає.

Аналогічна правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 29.03.2023 у справі 640/14153/19.

Постанова КАС ВС № 120/6021/24 від 22.07.2025 року.

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