Практика судів
  1. Судова практика
  2. / Суд інфо

Зарахування до страхового стажу часу догляду за дитиною, потерпілою внаслідок Чорнобильської катастрофи – позиція КАС ВС

14:08, 1 серпня 2025
КАС ВС пояснив, чому період догляду за дітьми-чорнобильцями не входить до страхового стажу.
Зарахування до страхового стажу часу догляду за дитиною, потерпілою внаслідок Чорнобильської катастрофи – позиція КАС ВС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду (КАС ВС) виніс рішення у справі №120/6021/24, підтвердивши, що час догляду за дитиною, потерпілою внаслідок Чорнобильської катастрофи, після 1 січня 2004 року не зараховується до страхового стажу, якщо за цей період не сплачувалися страхові внески. Про це повідомив П'ятий апеляційний адміністративний суд.

Погоджуючись із висновками судів попередніх інстанцій, що підстав для зарахування до страхового стажу часу догляду за потерпілою дитиною до досягнення нею віку 12 років після 1 січня 2004 року немає, оскільки остання не є застрахованою особою та за неї у цей час ніхто не сплачував внесків до Пенсійного фонду Верховний Суд зазначив, що з 01.01.2004 обов’язковою умовою для зарахування періоду до страхового стажу є сплата страхових внесків. Хоча Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” гарантує зарахування до стажу роботи часу догляду за потерпілою дитиною до 12 років, це право може бути реалізоване лише за умови відповідності періоду вимогам до страхового стажу, встановленим Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Оскільки позивачка не надала доказів перебування на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення та отримання соціальної допомоги, з якої сплачувалися б страхові внески, підстав для зарахування періоду догляду за дітьми до страхового стажу після 1 січня 2004 року немає.

Аналогічна правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 29.03.2023 у справі 640/14153/19.

Постанова КАС ВС № 120/6021/24 від 22.07.2025 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

діти КАС ВС Чорнобиль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Законопроекти про поліграф для суддів досі знаходяться на розгляді у парламенті

У Верховній Раді досі знаходяться законопроекти про поліграф для суддів, незважаючи на негативний висновок Венеційської комісії.

Домовилися діяти відкрито, щоб рухатися вперед – кандидат на директора БЕБ Олександр Цивінський про розмову з Юлією Свириденко

Олександр Цивінський повідомив про результати розмови з прем’єр-міністром Юлією Свириденко стосовно питання призначення директора БЕБ.

Кандидат на директора БЕБ Олександр Цивінський пройде поліграф – прем’єр-міністр Юлія Свириденко

Юлія Свириденко повідомила, що погодила з кандидатом на директора БЕБ Олександром Цивінським, як зняти всі сумніви у цивілізований спосіб, і домовилась з ним про проходження поліграфа.

Єврокомісія «не може знайти» листування Урсули фон дер Ляєн у справі Pfizergate щодо закупівлі вакцин

У Єврокомісії вказали, що Урсула фон дер Ляєн неодноразово змінювала свій телефон з 2021 року, не переносячи повністю дані на нові пристрої, і тепер керівник її офісу не може знайти листування щодо закупівель вакцин в додатку Signal – NYT.

Генпрокурор зможе надавати вказівку керівнику органу досудового розслідування щодо надання йому матеріалів досудового розслідування – крім НАБУ

Невиконання керівником органу досудового розслідування законних вказівок та доручень прокурора буде підставою для доручення досудового розслідування іншому органу, крім кримінальних проваджень, досудове розслідування у яких здійснюється детективами НАБУ.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Галась
    Ірина Галась
    заступник голови Деснянського районного суду міста Києва
  • Оксана Тарасишина
    Оксана Тарасишина
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Яків Савицький
    Яків Савицький
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Ірина Васильченко
    Ірина Васильченко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Юрій Бадюков
    Юрій Бадюков
    суддя Харківського окружного адміністративного суду