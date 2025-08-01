У ВАКС назвали кількість вироків, ухвалених суддями з 2019 року

У ВАКС оприлюднили статистику вироків, які ухвалили судді Антикорсуду.

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Вищий антикорупційний суд оприлюднив статистику щодо вироків, які були ухвалені суддями ВАКС у період з 2019 по 2025 рік.

«Вже за місяць 6 річниця здійснення правосуддя ВАКС. З метою підвищення обізнаності суспільства про результати здійснення правосуддя розпочинаємо серію публікацій про нашу діяльність», - зазначили у ВАКС.

Там підкреслили, загалом було 289 вироків, з яких 263 обвинувальних та 26 виправдувальних.

За цей період було засуджено 382 особи, ще 36 осіб було виправдано, а 49 вироків ухвалено суддями одноособово.

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