Право дитини, народженої після загибелі батька-військового, на отримання грошової допомоги: огляд практики КАС ВС

20:58, 1 вересня 2025
Верховний Суд представив огляд Касаційного адміністративного суду за липень 2025 року.
Право дитини, народженої після загибелі батька-військового, на отримання грошової допомоги: огляд практики КАС ВС
Верховний Суд опублікував огляд актуальної судової практики Касаційного адміністративного суду за липень 2025 року.

В огляді відображено правові позиції колегій суддів КАС ВС, які матимуть значення для формування єдності судової практики при вирішенні публічно-правових спорів, зокрема про:

  • право дитини, народженої після загибелі батька-військовослужбовця, на отримання одноразової грошової допомоги;
  • призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника членам сім'ї особи, зниклої безвісти за особливих обставин;
  • неприпустимість надмірного формалізму при розгляді звернення у формі адвокатського запиту щодо перерахунку пенсії;
  • дисциплінарну відповідальність державного службовця за прогул;
  • збереження статусу платника єдиного податку четвертої групи сільгоспвиробником у разі наявності форс-мажору;
  • визнання непридатною для проживання житлової нерухомості як підставу для звільнення від сплати податку на нерухоме майно.

Упродовж липня 2025 року КАС ВС висловлював також інші, не менш актуальні правові позиції, з якими можна ознайомитися в огляді судової практики.

