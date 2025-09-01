Право дитини, народженої після загибелі батька-військового, на отримання грошової допомоги: огляд практики КАС ВС

Верховний Суд представив огляд Касаційного адміністративного суду за липень 2025 року.

Верховний Суд опублікував огляд актуальної судової практики Касаційного адміністративного суду за липень 2025 року.

В огляді відображено правові позиції колегій суддів КАС ВС, які матимуть значення для формування єдності судової практики при вирішенні публічно-правових спорів, зокрема про:

право дитини, народженої після загибелі батька-військовослужбовця, на отримання одноразової грошової допомоги;

призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника членам сім'ї особи, зниклої безвісти за особливих обставин;

неприпустимість надмірного формалізму при розгляді звернення у формі адвокатського запиту щодо перерахунку пенсії;

дисциплінарну відповідальність державного службовця за прогул;

збереження статусу платника єдиного податку четвертої групи сільгоспвиробником у разі наявності форс-мажору;

визнання непридатною для проживання житлової нерухомості як підставу для звільнення від сплати податку на нерухоме майно.

Упродовж липня 2025 року КАС ВС висловлював також інші, не менш актуальні правові позиції, з якими можна ознайомитися в огляді судової практики.

