Суд підтвердив податок у більше 347 тисяч для власника 95 об’єктів нерухомості — подробиці справи

Одеський окружний адмінсуд визнав правомірними дії податкової щодо автоматичного нарахування податку.

Одеський окружний адміністративний суд рішенням у справі № 420/2755/25 відхилив позов фізичної особи-платника податків, який намагався оскаржити податкові повідомлення-рішення щодо сплати податку на нерухоме майно на суму 347,5 тис. грн. Суд визнав дії податкового органу правомірними. Про це повідомляє податкова служба в Одеській області.

Обставини справи

За платником станом на 2023 рік на праві власності перебувало 95 об`єктів нерухомого майна, що підтверджується витягом з ДРРП на право власності житлових та нежитлових об`єктів.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з фізичних осіб за 2023 рік нараховано на загальних підставах в автоматичному режимі згідно з оскарженими податковими повідомленнями-рішеннями.

Податок на майно складається з, зокрема, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об`єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

Об`єктом оподаткування є об`єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

Базою оподаткування є загальна площа об`єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

База оподаткування об`єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

Ставки податку для об`єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням сільської, селищної, міської ради залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об`єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування.

Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 266.7.1 пункту 266.7 цієї статті, разом з детальним розрахунком суми/сум податку, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об`єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються платнику податку контролюючим органом у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу, до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Податкове зобов`язання за звітний рік з податку сплачується фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Рішення суду

Суд зазначив, що доказів подання заяви до Головного управління ДПС в Одеській області щодо неможливості виконання податкових зобов`язань відповідно до Порядку підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов`язків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.07.2022 № 225, платником не надано.

У разі якщо контролюючий орган не надіслав (не вручив) фізичній особі податкове/податкові повідомлення-рішення з податку на майно у строки, встановлені відповідними нормами цього Кодексу, фізичні особи звільняються від відповідальності, передбаченої цим Кодексом за несвоєчасну сплату податкового зобов`язання.

А також, на підставі пп.129.9.3 п.129.3 ст.129 ПКУ, пеня не нараховується, а нарахована пеня підлягає анулюванню в випадку вчинення діяння (дії або бездіяльності) внаслідок незаконних рішень, дій або бездіяльності контролюючих органів, визнаних такими у встановленому законом порядку.

Судом встановлено, що позивачем отримано та сплачено податкові зобов`язання за оскарженими рішеннями у грудні 2024 року, відповідно застосування штрафних санкцій та нарахування пені не здійснювалося.

За таких обставин у задоволенні позову відмовлено.

