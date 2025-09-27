Суд подтвердил налог более 347 тысяч для владельца 95 объектов недвижимости — подробности дела

Одесский окружной админсуд признал правомерными действия налоговой по автоматическому начислению налога.

Одесский окружной административный суд решением по делу № 420/2755/25 отклонил иск физического лица — плательщика налогов, который пытался оспорить налоговые уведомления-решения о выплате налога на недвижимое имущество на сумму 347,5 тыс. грн. Суд признал действия налогового органа законными. Об этом сообщает налоговая служба в Одесской области.

Обстоятельства дела

По состоянию на 2023 год за плательщиком числилось право собственности на 95 объектов недвижимого имущества, что подтверждается выпиской из Государственного реестра вещных прав на жилые и нежилые объекты.

Налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, с физических лиц за 2023 год был начислен на общих основаниях в автоматическом режиме согласно оспариваемым налоговым уведомлениям-решениям.

Налог на имущество включает в себя, в частности, налог на недвижимость, отличную от земельного участка.

Плательщиками налога являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, являющиеся собственниками объектов жилой и/или нежилой недвижимости.

Объектом налогообложения является объект жилой или нежилой недвижимости, в том числе его доля.

Базой налогообложения является общая площадь объекта жилой и нежилой недвижимости, в том числе его долей.

База налогообложения объектов жилой и нежилой недвижимости, в том числе их долей, находящихся в собственности физических лиц, рассчитывается контролирующим органом на основании данных Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, которые бесплатно предоставляются органами государственной регистрации прав на недвижимость и/или на основании оригиналов соответствующих документов плательщика налога, в частности документов на право собственности.

Ставки налога на объекты жилой и/или нежилой недвижимости, находящиеся в собственности физических и юридических лиц, устанавливаются решением сельского, поселкового или городского совета в зависимости от места расположения (зональности) и типов таких объектов недвижимости в размере, не превышающем 1,5 процента от минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года, за 1 квадратный метр базы налогообложения.

Налоговое/налоговые уведомления-решения о выплате суммы/сумм налога, исчисленного в соответствии с подпунктом 266.7.1 пункта 266.7 этой статьи, вместе с подробным расчетом суммы/сумм налога и соответствующими платежными реквизитами, в частности органов местного самоуправления по месту нахождения каждого объекта жилой и/или нежилой недвижимости, направляются плательщику налога контролирующим органом в порядке, определенном статьей 42 данного Кодекса, до 1 июля года, следующего за базовым налоговым (отчетным) периодом (годом).

Налоговое обязательство за отчетный год по налогу уплачивается физическими лицами — в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения.

Решение суда

Суд указал, что доказательств подачи заявления в Главное управление ГНС в Одесской области о невозможности исполнения налоговых обязательств в соответствии с Порядком подтверждения возможности или невозможности выполнения налогоплательщиком обязанностей, утвержденным приказом Министерства финансов Украины от 29.07.2022 № 225, плательщиком не представлено.

В случае если контролирующий орган не направил (не вручил) физическому лицу налоговое/налоговые уведомления-решения по налогу на имущество в сроки, установленные соответствующими нормами этого Кодекса, физические лица освобождаются от ответственности, предусмотренной этим Кодексом, за несвоевременную уплату налогового обязательства.

А также, на основании подпункта 129.9.3 пункта 129.3 статьи 129 НКУ, пеня не начисляется, а начисленная пеня подлежит аннулированию в случае совершения действия (действия или бездействия) вследствие незаконных решений, действий или бездействия контролирующих органов, признанных таковыми в установленном законом порядке.

Судом установлено, что истец получил и оплатил налоговые обязательства по оспариваемым решениям в декабре 2024 года, соответственно штрафные санкции и начисление пени не применялись.

При таких обстоятельствах в удовлетворении иска отказано.

