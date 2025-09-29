Перебування іноземців та осіб без громадянства на території України — огляд практики КАС ВС

Огляд практики КАС ВС висвітлив актуальну судову практику, зокрема щодо гарантій правового захисту комбатантів після закінчення контракту та критеріїв визнання особи біженцем, особою, яка потребує додаткового або тимчасового захисту.

Верховний Суд оприлюднив огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі ВС щодо перебування іноземців та осіб без громадянства на території України

«Цей огляд є продовженням опублікованого у 2022 році огляду судової практики КАС ВС щодо затримання іноземців або осіб без громадянства, примусового повернення, видворення та реадмісії (рішення за 2018–2021 роки і містить правові позиції, сформовані Верховним Судом у постановах за 2022–2025 роки», - заявили у ВС.

Тематичний огляд висвітлює актуальну судову практику, зокрема щодо:

- гарантій правового захисту комбатантів після закінчення контракту;

- критеріїв визнання особи біженцем, особою, яка потребує додаткового або тимчасового захисту;

- обов’язку міграційного органу здійснювати оцінку ризиків під час прийняття рішення про відмову в оформленні (видачі) посвідки на тимчасове проживання та примусове повернення особи до країни походження;

- обов’язку іноземця вчиняти дії щодо легалізації свого перебування в Україні незалежно від сімейного статусу такої особи;

- важливості врахування строків, обставин і фактів обґрунтованості побоювань переслідування особи, яка звертається до Державної міграційної служби України із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

