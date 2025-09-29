Перебування іноземців та осіб без громадянства на території України — огляд практики КАС ВС

Верховний Суд оприлюднив огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі ВС щодо перебування іноземців та осіб без громадянства на території України
«Цей огляд є продовженням опублікованого у 2022 році огляду судової практики КАС ВС щодо затримання іноземців або осіб без громадянства, примусового повернення, видворення та реадмісії (рішення за 2018–2021 роки і містить правові позиції, сформовані Верховним Судом у постановах за 2022–2025 роки», - заявили у ВС.
Тематичний огляд висвітлює актуальну судову практику, зокрема щодо:
- гарантій правового захисту комбатантів після закінчення контракту;
- критеріїв визнання особи біженцем, особою, яка потребує додаткового або тимчасового захисту;
- обов’язку міграційного органу здійснювати оцінку ризиків під час прийняття рішення про відмову в оформленні (видачі) посвідки на тимчасове проживання та примусове повернення особи до країни походження;
- обов’язку іноземця вчиняти дії щодо легалізації свого перебування в Україні незалежно від сімейного статусу такої особи;
- важливості врахування строків, обставин і фактів обґрунтованості побоювань переслідування особи, яка звертається до Державної міграційної служби України із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.
