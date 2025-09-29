Пребывание иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины — обзор практики КАС ВС

Обзор практики КАС ВС осветил актуальную судебную практику, в частности касательно гарантий правовой защиты комбатантов после окончания контракта и критериев признания лица беженцем, лицом, нуждающимся в дополнительной или временной защите.

Верховный Суд опубликовал обзор судебной практики Кассационного административного суда в составе ВС относительно пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины.

«Этот обзор является продолжением опубликованного в 2022 году обзора судебной практики КАС ВС относительно задержания иностранцев или лиц без гражданства, принудительного возвращения, выдворения и реадмиссии (решения за 2018–2021 годы) и содержит правовые позиции, сформированные Верховным Судом в постановлениях за 2022–2025 годы», — заявили в ВС.

Тематический обзор освещает актуальную судебную практику, в частности касательно:

гарантий правовой защиты комбатантов после окончания контракта;

критериев признания лица беженцем, лицом, нуждающимся в дополнительной или временной защите;

обязанности миграционного органа осуществлять оценку рисков при принятии решения об отказе в оформлении (выдаче) вида на временное проживание и принудительном возвращении лица в страну происхождения;

обязанности иностранца предпринимать действия по легализации своего пребывания в Украине независимо от семейного статуса такого лица;

важности учета сроков, обстоятельств и фактов обоснованности опасений преследования лица, обращающегося в Государственную миграционную службу Украины с заявлением о признании беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите.

