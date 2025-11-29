Суд покарав жінку громадськими роботами за напад на співмешканця

Жінка, яка вдарила співмешканця ножем, має пройти програму для кривдників.

Ярмолинецький районний суд Хмельницької області визнав жительку Хмельницького району винною у заподіянні легкого тілесного ушкодження своєму співмешканцю та призначив їй покарання – 140 годин громадських робіт, а також направив на проходження програми для кривдників строком на один місяць. Про це розповіли у Хмельницькому апеляційному суді.

Суть справи

Як встановив суд, увечері 14 серпня 2025 року в одному з сіл Хмельницького району 54-річна жінка під час конфлікту зі співмешканцем ударила його кухонним ножем у спину.

Медики діагностували у потерпілого поверхневі рани шкіри та м’яких тканин лопатки, що за ступенем тяжкості належать до категорії легких тілесних ушкоджень.

Свою вину у вчиненні проступку жінка визнала повністю. У судовому засіданні пояснила, що того дня трохи випила й посварилася зі співмешканцем через гроші. Побачивши на столі ніж, хотіла налякати чоловіка – й штрикнула його у спину. Потім викинула ніж у квітник.

Рішення суду

Щире каяття суд визнав обставиною, що пом’якшує покарання обвинуваченій. Обставиною, що обтяжує покарання, – вчинення кримінального правопорушення щодо особи, з якою винна перебуває у сімейних відносинах.

«Враховуючи характер вчиненого правопорушення, а саме, нанесення потерпілому тілесного ушкодження ножем, враховуючи позицію прокурора, суд приходить висновку, що з метою запобігання повторному вчиненню домашнього насильства обвинуваченою стосовно потерпілого, до неї слід застосувати обмежувальний захід у виді направлення для проходження програми для кривдників строком на 1 місяць», – зазначив суд у вироку.

Суд також роз’яснив, що відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», програма для кривдника – комплекс заходів, що формується на основі результатів оцінки ризиків та спрямований на зміну насильницької поведінки кривдника, формування у нього нової, неагресивної психологічної моделі поведінки у приватних стосунках, відповідального ставлення до своїх вчинків та їх наслідків, у тому числі до виховання дітей, на викорінення дискримінаційних уявлень про соціальні ролі та обов`язки жінок і чоловіків.

Про організацію та виконання програм для кривдників від місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. Вирок не набрав законної сили.

