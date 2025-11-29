  1. Судова практика
Суд покарав жінку громадськими роботами за напад на співмешканця

10:17, 29 листопада 2025
Жінка, яка вдарила співмешканця ножем, має пройти програму для кривдників.
Суд покарав жінку громадськими роботами за напад на співмешканця
Ярмолинецький районний суд Хмельницької області визнав жительку Хмельницького району винною у заподіянні легкого тілесного ушкодження своєму співмешканцю та призначив їй покарання – 140 годин громадських робіт, а також направив на проходження програми для кривдників строком на один місяць. Про це розповіли у Хмельницькому апеляційному суді.

Суть справи 

Як встановив суд, увечері 14 серпня 2025 року в одному з сіл Хмельницького району 54-річна жінка під час конфлікту зі співмешканцем ударила його кухонним ножем у спину.

Медики діагностували у потерпілого поверхневі рани шкіри та м’яких тканин лопатки, що за ступенем тяжкості належать до категорії легких тілесних ушкоджень.

Свою вину у вчиненні проступку жінка визнала повністю. У судовому засіданні пояснила, що того дня трохи випила й посварилася зі співмешканцем через гроші. Побачивши на столі ніж, хотіла налякати чоловіка – й штрикнула його у спину. Потім викинула ніж у квітник.

Рішення суду

Щире каяття суд визнав обставиною, що пом’якшує покарання обвинуваченій. Обставиною, що обтяжує покарання, – вчинення кримінального правопорушення щодо особи, з якою винна перебуває у сімейних відносинах.

«Враховуючи характер вчиненого правопорушення, а саме, нанесення потерпілому тілесного ушкодження ножем, враховуючи позицію прокурора, суд приходить висновку, що з метою запобігання повторному вчиненню домашнього насильства обвинуваченою стосовно потерпілого, до неї слід застосувати обмежувальний захід у виді направлення для проходження програми для кривдників строком на 1 місяць», – зазначив суд у вироку.

Суд також роз’яснив, що відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», програма для кривдника – комплекс заходів, що формується на основі результатів оцінки ризиків та спрямований на зміну насильницької поведінки кривдника, формування у нього нової, неагресивної психологічної моделі поведінки у приватних стосунках, відповідального ставлення до своїх вчинків та їх наслідків, у тому числі до виховання дітей, на викорінення дискримінаційних уявлень про соціальні ролі та обов`язки жінок і чоловіків.

Про організацію та виконання програм для кривдників від місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. Вирок не набрав законної сили.

