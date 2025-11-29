Суд наказал женщину общественными работами за нападение на сожителя

Женщина, ударившая сожителя ножом, должна пройти программу для обидчиков.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ярмолинецкий районный суд Хмельницкой области признал жительницу Хмельницкого района виновной в причинении легкого телесного повреждения своему сожителю и назначил ей наказание — 140 часов общественных работ, а также направил на прохождение программы для обидчиков сроком на один месяц. Об этом сообщили в Хмельницком апелляционном суде.

Суть дела

Как установил суд, вечером 14 августа 2025 года в одном из сел Хмельницкого района 54-летняя женщина во время ссоры с сожителем ударила его кухонным ножом в спину.

Медики диагностировали у потерпевшего поверхностные раны кожи и мягких тканей лопатки, которые по степени тяжести относятся к категории легких телесных повреждений.

Свою вину в совершении проступка женщина признала полностью. В судебном заседании она объяснила, что в тот день немного выпила и поссорилась с сожителем из-за денег. Увидев на столе нож, хотела его напугать — и ткнула в спину. Затем выбросила нож в цветник.

Решение суда

Искреннее раскаяние суд признал обстоятельством, смягчающим наказание обвиняемой. Обстоятельством, отягчающим наказание, стало совершение уголовного правонарушения в отношении лица, с которым виновная находится в семейных отношениях.

«Учитывая характер совершенного правонарушения, а именно, нанесение потерпевшему телесного повреждения ножом, принимая во внимание позицию прокурора, суд приходит к выводу, что с целью предотвращения повторного совершения домашнего насилия обвиняемой в отношении потерпевшего к ней следует применить ограничительную меру в виде направления на прохождение программы для обидчиков сроком на 1 месяц», — указал суд в приговоре.

Суд также разъяснил, что согласно Закону Украины «О предотвращении и противодействии домашнему насилию», программа для обидчика — это комплекс мероприятий, формируемых на основе оценки рисков и направленных на изменение насильственного поведения обидчика, формирование у него новой, неагрессивной психологической модели поведения в личных отношениях, ответственное отношение к своим поступкам и их последствиям, в том числе к воспитанию детей, на искоренение дискриминационных представлений о социальных ролях и обязанностях женщин и мужчин.

За организацию и выполнение программ для обидчиков отвечают местные государственные администрации и органы местного самоуправления. Приговор не вступил в законную силу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.