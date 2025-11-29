  1. Судова практика
$150 за успішний іспит – в Ужгороді судили інструктора за отримання хабаря під час іспиту на права

13:17, 29 листопада 2025
Інструктор з Ужгорода отримав штраф за сприяння у «купівлі» прав.
$150 за успішний іспит – в Ужгороді судили інструктора за отримання хабаря під час іспиту на права
Фото: volynnews
Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області визнав майстра практичного навчання ТОВ «Закарпатський навчальний центр підготовки та перепідготовки кадрів» винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України (пособництво в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави) та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 34 000 гривень.

Обставини справи

6 вересня 2024 року близько 09:37 біля будівлі навчального центру по вул. Минайській, 16 в Ужгороді майстер, діючи умисно та з корисливих мотивів, запевнив особу, що за грошову винагороду у сумі 150 доларів США (6191,3 грн за курсом НБУ) він забезпечить через свій вплив на службових осіб ТСЦ МВС № 2142 успішне складання іспиту з навичок керування транспортним засобом категорії «В» та отримання посвідчення водія незалежно від реального рівня підготовки.

Що вирішив суд

Обвинувачений у суді свою вину визнав повністю, щиро розкаявся. Суд врахував пом’якшувальну обставину — щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, обтяжуючих обставин не встановлено. Суд у справі № 308/14336/25 визнав інструктора винним у хабарництві і призначила йому 34 тис. грн штрафу.

Вирок може бути оскаржений до Закарпатського апеляційного суду протягом 30 днів з дня проголошення.

