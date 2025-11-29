  1. Судебная практика
  2. / В Украине

150 долларов за успешный экзамен – в Ужгороде судили инструктора за получение взятки во время экзамена на права

13:17, 29 ноября 2025
Инструктор из Ужгорода получил штраф за содействие в «покупке» прав.
Фото: volynnews
Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области признал мастера практического обучения ООО «Закарпатский учебный центр подготовки и переподготовки кадров» виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (пособничество в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства) и назначил наказание в виде штрафа в размере 34 000 гривен.

Обстоятельства дела

6 сентября 2024 года около 09:37 у здания учебного центра по ул. Минайской, 16 в Ужгороде мастер, действуя умышленно и из корыстных побуждений, заверил лицо, что за денежное вознаграждение в сумме 150 долларов США (6191,3 грн по курсу НБУ) он обеспечит через свое влияние на должностных лиц ТСЦ МВД № 2142 успешную сдачу экзамена по навыкам управления транспортным средством категории «В» и получение водительского удостоверения независимо от реального уровня подготовки.

Что решил суд

Обвиняемый в суде свою вину признал полностью, искренне раскаялся. Суд учел смягчающее обстоятельство — искреннее раскаяние и активное содействие раскрытию преступления, отягчающих обстоятельств не установлено. Суд по делу № 308/14336/25 признал инструктора виновным во взяточничестве и назначил ему 34 тыс. грн штрафа.

Приговор может быть обжалован в Закарпатском апелляционном суде в течение 30 дней со дня его оглашения.

суд водительские права Ужгород

