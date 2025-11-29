Верховний Суд встановив, який документ є визначальним у земельних спорах: пріоритет — за паперовим

У разі виявлення розбіжностей між відомостями на електронних та паперових носіях державного кадастрового реєстру пріоритет мають відомості на паперових носіях

Верховний Суд розглянув справу щодо законності набуття права власності на земельну ділянку в Донецькій області та визначив, які документи Держгеокадастру мають перевагу при встановленні справжності наказів про передачу землі.

Обставини справи №199/9897/22:

Прокурор наполягав, що наказ ГУ Держгеокадастру, на підставі якого особа отримала земельну ділянку, є підробленим, оскільки в електронній системі «ДОК ПРОФ» з тим самим номером міститься інший документ — про передачу землі іншій особі. Проте суди першої та апеляційної інстанцій відмовили у позові, вказавши, що підробку не доведено.

Позиція ВС:

КЦС ВС не погодився з доводами прокурора з огляду на таке.

Згідно з п.3 Порядку ведення Державного земельного кадастру Державний земельний кадастр ведеться на електронних та паперових носіях.

Під час створення ідентичних за документарною інформацією та реквізитами документів в електронній та паперовій формі кожен з документів є оригіналом і має однакову юридичну силу.

У разі виявлення розбіжностей між відомостями на електронних та паперових носіях пріоритет мають відомості на паперових носіях.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» електронний документ - це документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. Склад та порядок розміщення обов'язкових реквізитів електронних документів визначається законодавством. Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму.

Отже, наказ про передання земельної ділянки у власність, внесений до електронної системи (Електронний документообіг), існує як електронний документ, має юридичну силу оригіналу, якщо він оформлений відповідно до вимог чинного законодавства. Електронний документ, створений із дотриманням вимог законодавства, має таку ж юридичну силу, як і документ на паперовому носії. У разі виявлення розбіжностей між відомостями на електронних та паперових носіях пріоритет мають відомості на паперових носіях. Оцінка електронного доказу здійснюється судом на загальних підставах, передбачених ст. 89 ЦПК України.

