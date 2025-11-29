  1. Судебная практика
Верховный Суд определил, какой документ является определяющим в земельных спорах: приоритет — за бумажным

14:47, 29 ноября 2025
В случае выявления расхождений между сведениями на электронных и бумажных носителях государственного кадастрового реестра приоритет имеют данные на бумажных носителях.
Верховный Суд рассмотрел дело относительно законности приобретения права собственности на земельный участок в Донецкой области и определил, какие документы Госгеокадастра имеют приоритет при установлении подлинности приказов о передаче земли.

Обстоятельства дела №199/9897/22:

Прокурор настаивал, что приказ Главного управления Госгеокадастра, на основании которого лицо получило земельный участок, является поддельным, поскольку в электронной системе «ДОК ПРОФ» под тем же номером содержится другой документ — о передаче земли другому лицу. Однако суды первой и апелляционной инстанций отказали в иске, указав, что подделка не доказана.

Позиция ВС:

КГС ВС не согласился с доводами прокурора по следующим причинам.

Согласно п. 3 Порядка ведения Государственного земельного кадастра, Государственный земельный кадастр ведется на электронных и бумажных носителях.

При создании идентичных по документарной информации и реквизитам документов в электронной и бумажной форме каждый из документов является оригиналом и имеет одинаковую юридическую силу.

В случае выявления расхождений между сведениями на электронных и бумажных носителях приоритет имеют сведения на бумажных носителях.

В соответствии со ст. 5 Закона Украины «Об электронных документах и электронном документообороте» электронный документ — это документ, информация в котором зафиксирована в виде электронных данных, включая обязательные реквизиты документа. Состав и порядок размещения обязательных реквизитов электронных документов определяется законодательством. Электронный документ может быть создан, передан, сохранен и преобразован электронными средствами в визуальную форму.

Следовательно, приказ о передаче земельного участка в собственность, внесенный в электронную систему (Электронный документооборот), существует как электронный документ, имеет юридическую силу оригинала, если он оформлен в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Электронный документ, созданный с соблюдением требований законодательства, имеет такую же юридическую силу, как и документ на бумажном носителе. В случае выявления расхождений между сведениями на электронных и бумажных носителях приоритет имеют сведения на бумажных носителях. Оценка электронного доказательства осуществляется судом на общих основаниях, предусмотренных ст. 89 ГПК Украины.

