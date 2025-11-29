Нотаріальна заява матері доводить утримання: суд зобов’язав ТЦК переглянути відмову у відстрочці батьку трьох дітей
Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення Черкаського окружного адмінсуду та визнав протиправною відмову ТЦК у наданні відстрочки чоловіку, на утриманні якого перебувають троє неповнолітніх дітей від різних шлюбів.
Апеляційна інстанція під час розгляду справи № 580/8289/24 встановила: подані заявником документи достатньо підтверджують його право на відстрочку.
Ключовий аргумент — нотаріальна заява колишньої дружини
Суд звернув увагу на важливий доказ: нотаріально посвідчену заяву колишньої дружини, в якій вона підтвердила:
- відсутність заборгованості зі сплати аліментів;
- належне утримання дитини батьком.
Апеляційний суд зазначив, що такий документ є належним доказом фактичного утримання третьої дитини, навіть якщо між батьками розірвано шлюб, а дитина проживає окремо.
Чому суд скасував рішення ТЦК
Колегія суддів встановила, що:
- заявник подав усі необхідні документи, передбачені Порядком №560;
- ТЦК належним чином не дослідив надані докази;
- рішення про відмову не містило достатньої мотивації;
- факт утримання трьох дітей до 18 років підтверджений матеріалами справи.
Суд додав, що перелік документів у додатку 5 до постанови КМУ №560 не є вичерпним, а тому ТЦК не мав права відмовляти, не врахувавши інші допустимі докази.
Що постановив апеляційний суд
Суд ухвалив:
- визнати відмову ТЦК протиправною;
- зобов’язати ТЦК повторно розглянути заяву та прийняти рішення з урахуванням висновків суду;
- стягнути на користь заявника судовий збір у розмірі 3028 грн.
Постанова набрала законної сили в день ухвалення та є остаточною.
