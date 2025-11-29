  1. Судова практика
Нотаріальна заява матері доводить утримання: суд зобов’язав ТЦК переглянути відмову у відстрочці батьку трьох дітей

17:11, 29 листопада 2025
Допомогла нотаріальна заява колишньої — апеляційний суд зобов’язав ТЦК повторно розглянути відстрочку для батька трьох дітей.
Нотаріальна заява матері доводить утримання: суд зобов’язав ТЦК переглянути відмову у відстрочці батьку трьох дітей
Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення Черкаського окружного адмінсуду та визнав протиправною відмову ТЦК у наданні відстрочки чоловіку, на утриманні якого перебувають троє неповнолітніх дітей від різних шлюбів.

Апеляційна інстанція під час розгляду справи № 580/8289/24 встановила: подані заявником документи достатньо підтверджують його право на відстрочку.

Ключовий аргумент — нотаріальна заява колишньої дружини

Суд звернув увагу на важливий доказ: нотаріально посвідчену заяву колишньої дружини, в якій вона підтвердила:

  • відсутність заборгованості зі сплати аліментів;
  • належне утримання дитини батьком.

Апеляційний суд зазначив, що такий документ є належним доказом фактичного утримання третьої дитини, навіть якщо між батьками розірвано шлюб, а дитина проживає окремо.

Чому суд скасував рішення ТЦК

Колегія суддів встановила, що:

  • заявник подав усі необхідні документи, передбачені Порядком №560;
  • ТЦК належним чином не дослідив надані докази;
  • рішення про відмову не містило достатньої мотивації;
  • факт утримання трьох дітей до 18 років підтверджений матеріалами справи.

Суд додав, що перелік документів у додатку 5 до постанови КМУ №560 не є вичерпним, а тому ТЦК не мав права відмовляти, не врахувавши інші допустимі докази.

Що постановив апеляційний суд

Суд ухвалив:

  • визнати відмову ТЦК протиправною;
  • зобов’язати ТЦК повторно розглянути заяву та прийняти рішення з урахуванням висновків суду;
  • стягнути на користь заявника судовий збір у розмірі 3028 грн.

Постанова набрала законної сили в день ухвалення та є остаточною.

