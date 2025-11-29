Нотариальное заявление матери подтверждает содержание: суд обязал ТЦК пересмотреть отказ в отсрочке отцу троих детей
Шестой апелляционный административный суд отменил решение Черкасского окружного админсуда и признал противоправным отказ ТЦК в предоставлении отсрочки мужчине, на содержании которого находятся трое несовершеннолетних детей от разных браков.
Апелляционная инстанция при рассмотрении дела № 580/8289/24 установила: поданные заявителем документы достаточно подтверждают его право на отсрочку.
Ключевой аргумент — нотариальное заявление бывшей жены
Суд обратил внимание на важное доказательство: нотариально удостоверенное заявление бывшей жены, в котором она подтвердила:
- отсутствие задолженности по уплате алиментов;
- надлежащее содержание ребенка отцом.
Апелляционный суд отметил, что такой документ является надлежащим доказательством фактического содержания третьего ребенка, даже если между родителями расторгнут брак, а ребенок проживает отдельно.
Почему суд отменил решение ТЦК
Коллегия судей установила, что:
- заявитель подал все необходимые документы, предусмотренные Порядком №560;
- ТЦК должным образом не исследовал предоставленные доказательства;
- решение об отказе не содержало достаточной мотивации;
- факт содержания трех детей до 18 лет подтвержден материалами дела.
Суд добавил, что перечень документов в приложении 5 к постановлению КМУ №560 не является исчерпывающим, а потому ТЦК не имел права отказывать, не учтя другие допустимые доказательства.
Что постановил апелляционный суд
Суд постановил:
- признать отказ ТЦК противоправным;
- обязать ТЦК повторно рассмотреть заявление и принять решение с учетом выводов суда;
- взыскать в пользу заявителя судебный сбор в размере 3028 грн.
Постановление вступило в законную силу в день его принятия и является окончательным.
