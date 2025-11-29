Нотариальное заявление матери подтверждает содержание: суд обязал ТЦК пересмотреть отказ в отсрочке отцу троих детей

Помогло нотариальное заявление бывшей — апелляционный суд обязал ТЦК повторно рассмотреть отсрочку для отца троих детей

Шестой апелляционный административный суд отменил решение Черкасского окружного админсуда и признал противоправным отказ ТЦК в предоставлении отсрочки мужчине, на содержании которого находятся трое несовершеннолетних детей от разных браков.

Апелляционная инстанция при рассмотрении дела № 580/8289/24 установила: поданные заявителем документы достаточно подтверждают его право на отсрочку.

Ключевой аргумент — нотариальное заявление бывшей жены

Суд обратил внимание на важное доказательство: нотариально удостоверенное заявление бывшей жены, в котором она подтвердила:

отсутствие задолженности по уплате алиментов;

надлежащее содержание ребенка отцом.

Апелляционный суд отметил, что такой документ является надлежащим доказательством фактического содержания третьего ребенка, даже если между родителями расторгнут брак, а ребенок проживает отдельно.

Почему суд отменил решение ТЦК

Коллегия судей установила, что:

заявитель подал все необходимые документы, предусмотренные Порядком №560;

ТЦК должным образом не исследовал предоставленные доказательства;

решение об отказе не содержало достаточной мотивации;

факт содержания трех детей до 18 лет подтвержден материалами дела.

Суд добавил, что перечень документов в приложении 5 к постановлению КМУ №560 не является исчерпывающим, а потому ТЦК не имел права отказывать, не учтя другие допустимые доказательства.

Что постановил апелляционный суд

Суд постановил:

признать отказ ТЦК противоправным;

обязать ТЦК повторно рассмотреть заявление и принять решение с учетом выводов суда;

взыскать в пользу заявителя судебный сбор в размере 3028 грн.

Постановление вступило в законную силу в день его принятия и является окончательным.

