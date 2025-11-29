  1. Судебная практика
Нотариальное заявление матери подтверждает содержание: суд обязал ТЦК пересмотреть отказ в отсрочке отцу троих детей

17:11, 29 ноября 2025
Нотариальное заявление матери подтверждает содержание: суд обязал ТЦК пересмотреть отказ в отсрочке отцу троих детей
Шестой апелляционный административный суд отменил решение Черкасского окружного админсуда и признал противоправным отказ ТЦК в предоставлении отсрочки мужчине, на содержании которого находятся трое несовершеннолетних детей от разных браков.

Апелляционная инстанция при рассмотрении дела № 580/8289/24 установила: поданные заявителем документы достаточно подтверждают его право на отсрочку.

Ключевой аргумент — нотариальное заявление бывшей жены

Суд обратил внимание на важное доказательство: нотариально удостоверенное заявление бывшей жены, в котором она подтвердила:

  • отсутствие задолженности по уплате алиментов;
  • надлежащее содержание ребенка отцом.

Апелляционный суд отметил, что такой документ является надлежащим доказательством фактического содержания третьего ребенка, даже если между родителями расторгнут брак, а ребенок проживает отдельно.

Почему суд отменил решение ТЦК

Коллегия судей установила, что:

  • заявитель подал все необходимые документы, предусмотренные Порядком №560;
  • ТЦК должным образом не исследовал предоставленные доказательства;
  • решение об отказе не содержало достаточной мотивации;
  • факт содержания трех детей до 18 лет подтвержден материалами дела.

Суд добавил, что перечень документов в приложении 5 к постановлению КМУ №560 не является исчерпывающим, а потому ТЦК не имел права отказывать, не учтя другие допустимые доказательства.

Что постановил апелляционный суд

Суд постановил:

  • признать отказ ТЦК противоправным;
  • обязать ТЦК повторно рассмотреть заявление и принять решение с учетом выводов суда;
  • взыскать в пользу заявителя судебный сбор в размере 3028 грн.

Постановление вступило в законную силу в день его принятия и является окончательным.

суд дети апелляция апелляционные суды судебная практика ТЦК отсрочка военнообязанный

