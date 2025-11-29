Верховний Суд: невручення обвинуваченому пам’ятки про права та обов’язки є підставою для скасування вироку

ВС встановив, що нероз’яснення прав і невручення пам’ятки обвинуваченому порушує його право на захист і робить вирок незаконним.

Невручення обвинуваченому пам’ятки про права та обов’язки, нез’ясування у нього зрозумілості цих прав та обов’язків та нероз’яснення їх у разі необхідності є порушенням права на захист. На цьому наголосив Верховний Суд колегією суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду.

ВС визнав, що під час розгляду кримінального провадження щодо обвинуваченого у крадіжці за ч. 4 ст. 185 КК України було порушено його право на захист. Ключове порушення — суд першої інстанції не вручив обвинуваченому пам’ятку про права та обов’язки і не перевірив, чи він їх розуміє. Це підтверджено журналом і аудіозаписом засідання.

Обставини справи №753/23649/23:

Дарницький районний суд визнав чоловіка винним у повторній крадіжці мобільного телефону в умовах воєнного стану і призначив 5 років позбавлення волі. З урахуванням невідбутого покарання за попереднім вироком строк склав 5 років 9 днів. Апеляційний суд залишив вирок загалом без змін.

Захисник подав касацію, заявивши про порушення права на захист і неправильну правову оцінку. Зокрема, він наголошував, що обвинувачений не був ознайомлений зі своїми правами, а апеляційний розгляд відбувся без його участі.

Позиція Верховного Суду

Колегія суддів встановила:

суд першої інстанції не виконав обов’язку роз’яснити права обвинуваченому згідно з КПК;

обвинувачений не отримав пам’ятку про свої права, що є прямою вимогою закону;

такі дії є істотним порушенням права на захист, що автоматично тягне скасування вироку;

апеляційний суд не усунув порушення й не надав їм оцінку.

Через це Верховний Суд не став аналізувати інші доводи захисту, оскільки їх має перевірити місцевий суд під час нового розгляду.

Рішення Суду

Верховний Суд постановив:

скасувати вирок Дарницького районного суду та ухвалу Київського апеляційного суду;

призначити новий розгляд у суді першої інстанції;

зобов’язати суд врахувати виявлені порушення та забезпечити дотримання права обвинуваченого на захист.

Постанова є остаточною й оскарженню не підлягає.

