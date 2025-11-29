Верховный Суд: невручение обвиняемому памятки о правах и обязанностях является основанием для отмены приговора

ВС установил, что неразъяснение прав и невручение памятки обвиняемому нарушает его право на защиту и делает приговор незаконным.

Невручение обвиняемому памятки о правах и обязанностях, неизучение у него понятности этих прав и обязанностей и неразъяснение их при необходимости является нарушением права на защиту. На этом подчеркнул Верховный Суд коллегией судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда.

ВС признал, что при рассмотрении уголовного производства в отношении обвиняемого в краже по ч. 4 ст. 185 УК Украины было нарушено его право на защиту. Ключевое нарушение — суд первой инстанции не вручил обвиняемому памятку о правах и обязанностях и не проверил, понимает ли он их. Это подтверждено журналом и аудиозаписью заседания.

Обстоятельства дела №753/23649/23:

Дарницкий районный суд признал мужчину виновным в повторной краже мобильного телефона в условиях военного положения и назначил 5 лет лишения свободы. С учетом неотбытого наказания по предыдущему приговору срок составил 5 лет 9 дней. Апелляционный суд оставил приговор в целом без изменений.

Защитник подал кассацию, заявив о нарушении права на защиту и неправильной правовой оценке. В частности, он подчеркивал, что обвиняемый не был ознакомлен со своими правами, а апелляционное рассмотрение состоялось без его участия.

Позиция Верховного Суда

Коллегия судей установила:

суд первой инстанции не выполнил обязанность разъяснить права обвиняемому согласно УПК;

обвиняемый не получил памятку о своих правах, что является прямым требованием закона;

такие действия являются существенным нарушением права на защиту, что автоматически влечет отмену приговора;

апелляционный суд не устранил нарушения и не дал им оценки.

Из-за этого Верховный Суд не стал анализировать другие доводы защиты, поскольку их должен проверить местный суд при новом рассмотрении.

Решение Суда

Верховный Суд постановил:

отменить приговор Дарницкого районного суда и определение Киевского апелляционного суда;

назначить новое рассмотрение в суде первой инстанции;

обязать суд учесть выявленные нарушения и обеспечить соблюдение права обвиняемого на защиту.

Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

