Верховный Суд: невручение обвиняемому памятки о правах и обязанностях является основанием для отмены приговора
Невручение обвиняемому памятки о правах и обязанностях, неизучение у него понятности этих прав и обязанностей и неразъяснение их при необходимости является нарушением права на защиту. На этом подчеркнул Верховный Суд коллегией судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда.
ВС признал, что при рассмотрении уголовного производства в отношении обвиняемого в краже по ч. 4 ст. 185 УК Украины было нарушено его право на защиту. Ключевое нарушение — суд первой инстанции не вручил обвиняемому памятку о правах и обязанностях и не проверил, понимает ли он их. Это подтверждено журналом и аудиозаписью заседания.
Обстоятельства дела №753/23649/23:
Дарницкий районный суд признал мужчину виновным в повторной краже мобильного телефона в условиях военного положения и назначил 5 лет лишения свободы. С учетом неотбытого наказания по предыдущему приговору срок составил 5 лет 9 дней. Апелляционный суд оставил приговор в целом без изменений.
Защитник подал кассацию, заявив о нарушении права на защиту и неправильной правовой оценке. В частности, он подчеркивал, что обвиняемый не был ознакомлен со своими правами, а апелляционное рассмотрение состоялось без его участия.
Позиция Верховного Суда
Коллегия судей установила:
- суд первой инстанции не выполнил обязанность разъяснить права обвиняемому согласно УПК;
- обвиняемый не получил памятку о своих правах, что является прямым требованием закона;
- такие действия являются существенным нарушением права на защиту, что автоматически влечет отмену приговора;
- апелляционный суд не устранил нарушения и не дал им оценки.
Из-за этого Верховный Суд не стал анализировать другие доводы защиты, поскольку их должен проверить местный суд при новом рассмотрении.
Решение Суда
Верховный Суд постановил:
- отменить приговор Дарницкого районного суда и определение Киевского апелляционного суда;
- назначить новое рассмотрение в суде первой инстанции;
- обязать суд учесть выявленные нарушения и обеспечить соблюдение права обвиняемого на защиту.
Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.
