  1. Судова практика
  2. / В Україні

Суд у Черкасах наголосив: побутова сварка з образами — ще не психологічне насильство

18:05, 29 листопада 2025
Сам лише факт наявності між учасниками справи конфліктної ситуації із використанням образливих слів не може свідчити про вчинення психологічного насильства.
Суд у Черкасах наголосив: побутова сварка з образами — ще не психологічне насильство
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Придніпровський районний суд Черкас закрив адміністративне провадження щодо чоловіка, якому інкримінували психологічне домашнє насильство проти доньки. Суд установив, що конфліктна ситуація та використання образливих слів самі по собі не доводять факту психологічного насильства, передбаченого ст. 173-2 КУпАП.

Обставини справи №711/2198/25

Поліція склала протокол на чоловіка, який погрожував доньці сокирою та висловлювався нецензурно, що нібито спричинило у неї страх.

У суді батько не визнав провину, заявивши, що конфлікт спричинила дочка, яка в стані роздратування його била та вдарила металевою лопаткою для взуття. Він стверджував, що взяв кухонну сокирку лише для самозахисту, погроз не робив.

Потерпіла дочка підтвердила, що сама застосувала силу першою, штовхала і била батька, намагаючись вигнати його з квартири. Водночас вона наполягала, що батько повернувся до кімнати із сокирою, що її налякало.

Дочка також повідомила, що хоче, аби батько виїхав з житла, і що конфлікти в сім’ї трапляються часто. Обоє батьків, за її словами, зловживають алкоголем.

Суд відзначив, що під час засідання дочка поводилася агресивно, підвищувала голос і перебивала, тоді як батько був спокійним.

На вимогу суду були досліджені відеозаписи з нагрудних камер поліцейських. На них видно, що:

Чоловік під час спілкування з поліцією не проявляв агресії, не виглядав п'яним, демонстрував синці та подряпини, які, за його словами, нанесла дочка;

  • дочка та мати висловлювалися на адресу батька нецензурно, вимагали його виселення;
  • поліція проігнорувала бажання батька подати зустрічну заяву.

Позиція суду

Суд встановив такі принципові моменти:

  1. Конфлікт – це не домашнє насильство

У матеріалах немає доказів, що дії батька:

  • викликали реальні побоювання за безпеку,
  • завдали шкоди психічному здоров’ю,
  • мали характер контролю чи системного тиску.

Суд підкреслив, що лайка або гострий побутовий конфлікт не є автоматично психологічним насильством.

  1. Відсутність ознак «кривдника»

Поведінка сторін свідчила не про «перевагу» батька над дочкою, а про взаємну конфліктність. Навпаки — під час події та в присутності поліції дочка була агресивнішою за батька.

  1. Неправильне оформлення протоколу поліцією

Для кваліфікації за ч. 3 ст. 173-2 КУпАП потрібна повторність правопорушення протягом року.

У протоколі ця ознака взагалі не зазначена, що робить документ юридично некоректним.

Суд наголосив, що не може самостійно «доповнювати» фабулу або шукати докази замість поліції — це порушує право особи на захист.

Висновок суду

Докази не підтверджують, що батько вчинив психологічне насильство.

Подія має характер побутового конфлікту, а не домашнього насильства.

Матеріали оформлені з порушеннями.

Провадження закрито на підставі п. 1 ч. 1 ст. 247 КУпАП — через відсутність складу адміністративного правопорушення.

Підпишіться на наш Telegram-канал  t.me/sudua  та на  Google Новини SUD.UA , а також на наш  VIBER , сторінку у  Facebook  та в  Instagram , щоб бути в курсі остаточних подій.

суд судова практика

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кожен українець зможе мати свій власний герб: в Цивільний кодекс введуть новий інструмент ідентичності

Оновлений Цивільний кодекс відкриє шлях для офіційної реєстрації особистих і родових гербів, захищаючи їх від копіювання і підробок

Верховна Рада включила до порядку денного сесії законопроєкт про право на цивільну вогнепальну зброю

Після тривалої паузи нардепи готуються до розгляду резонансного законопроєкту про цивільну вогнепальну зброю у другому читанні.

КЦС ВС закрив провадження у справі, зазначивши, що районні ТЦК не можуть бути відповідачами в судах

Верховний Суд пояснив, що районний ТЦК не має статусу юридичної особи та повноважень на представництво, а також процесуальної дієздатності, що є підставою для закриття провадження.

Бронь без обліку — нікчемна: суд у Запоріжжі зупинив незаконне вручення повістки

Після розгляду матеріалів суд визнав дії ТЦК щодо вручення повістки протиправними.

Правила звільнення за прогул хочуть змінити: в яких випадках відсутність на роботі перестане бути приводом для стягнення

В парламент внесли законопроєкт, який поставить крапку у численних трудових спорах, де роботодавці та працівники по-різному тлумачать поняття «поважної причини» відсутності на роботі.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]