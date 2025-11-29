Суд у Черкасах наголосив: побутова сварка з образами — ще не психологічне насильство

Сам лише факт наявності між учасниками справи конфліктної ситуації із використанням образливих слів не може свідчити про вчинення психологічного насильства.

Придніпровський районний суд Черкас закрив адміністративне провадження щодо чоловіка, якому інкримінували психологічне домашнє насильство проти доньки. Суд установив, що конфліктна ситуація та використання образливих слів самі по собі не доводять факту психологічного насильства, передбаченого ст. 173-2 КУпАП.

Обставини справи №711/2198/25

Поліція склала протокол на чоловіка, який погрожував доньці сокирою та висловлювався нецензурно, що нібито спричинило у неї страх.

У суді батько не визнав провину, заявивши, що конфлікт спричинила дочка, яка в стані роздратування його била та вдарила металевою лопаткою для взуття. Він стверджував, що взяв кухонну сокирку лише для самозахисту, погроз не робив.

Потерпіла дочка підтвердила, що сама застосувала силу першою, штовхала і била батька, намагаючись вигнати його з квартири. Водночас вона наполягала, що батько повернувся до кімнати із сокирою, що її налякало.

Дочка також повідомила, що хоче, аби батько виїхав з житла, і що конфлікти в сім’ї трапляються часто. Обоє батьків, за її словами, зловживають алкоголем.

Суд відзначив, що під час засідання дочка поводилася агресивно, підвищувала голос і перебивала, тоді як батько був спокійним.

На вимогу суду були досліджені відеозаписи з нагрудних камер поліцейських. На них видно, що:

Чоловік під час спілкування з поліцією не проявляв агресії, не виглядав п'яним, демонстрував синці та подряпини, які, за його словами, нанесла дочка;

дочка та мати висловлювалися на адресу батька нецензурно, вимагали його виселення;

поліція проігнорувала бажання батька подати зустрічну заяву.

Позиція суду

Суд встановив такі принципові моменти:

Конфлікт – це не домашнє насильство

У матеріалах немає доказів, що дії батька:

викликали реальні побоювання за безпеку,

завдали шкоди психічному здоров’ю,

мали характер контролю чи системного тиску.

Суд підкреслив, що лайка або гострий побутовий конфлікт не є автоматично психологічним насильством.

Відсутність ознак «кривдника»

Поведінка сторін свідчила не про «перевагу» батька над дочкою, а про взаємну конфліктність. Навпаки — під час події та в присутності поліції дочка була агресивнішою за батька.

Неправильне оформлення протоколу поліцією

Для кваліфікації за ч. 3 ст. 173-2 КУпАП потрібна повторність правопорушення протягом року.

У протоколі ця ознака взагалі не зазначена, що робить документ юридично некоректним.

Суд наголосив, що не може самостійно «доповнювати» фабулу або шукати докази замість поліції — це порушує право особи на захист.

Висновок суду

Докази не підтверджують, що батько вчинив психологічне насильство.

Подія має характер побутового конфлікту, а не домашнього насильства.

Матеріали оформлені з порушеннями.

Провадження закрито на підставі п. 1 ч. 1 ст. 247 КУпАП — через відсутність складу адміністративного правопорушення.

