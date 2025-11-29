Суд в Черкассах подчеркнул: бытовая ссора с оскорблениями — еще не психологическое насилие
Приднепровский районный суд Черкас закрыл административное производство в отношении мужчины, которому инкриминировали психологическое домашнее насилие против дочери. Суд установил, что конфликтная ситуация и использование оскорбительных слов сами по себе не доказывают факта психологического насилия, предусмотренного ст. 173-2 КУоАП.
Обстоятельства дела №711/2198/25
Полиция составила протокол на мужчину, который угрожал дочери топором и выражался нецензурно, что якобы вызвало у нее страх.
В суде отец не признал вину, заявив, что конфликт спровоцировала дочь, которая в состоянии раздражения била его и ударила металлической лопаткой для обуви. Он утверждал, что взял кухонный топорик лишь для самозащиты, угроз не делал.
Потерпевшая дочь подтвердила, что сама первой применила силу, толкала и била отца, пытаясь выгнать его из квартиры. В то же время она настаивала, что отец вернулся в комнату с топором, что ее напугало.
Дочь также сообщила, что хочет, чтобы отец выехал из жилья, и что конфликты в семье происходят часто. Оба родителя, по ее словам, злоупотребляют алкоголем.
Суд отметил, что во время заседания дочь вела себя агрессивно, повышала голос и перебивала, тогда как отец был спокойным.
По требованию суда были исследованы видеозаписи с нагрудных камер полицейских. На них видно, что:
Мужчина во время общения с полицией не проявлял агрессии, не выглядел пьяным, демонстрировал синяки и царапины, которые, по его словам, нанесла дочь;
дочь и мать выражались в адрес отца нецензурно, требовали его выселения;
полиция проигнорировала желание отца подать встречное заявление.
Позиция суда
Суд установил следующие принципиальные моменты:
- Конфликт – это не домашнее насилие
В материалах нет доказательств, что действия отца:
- вызывали реальные опасения за безопасность,
- нанесли вред психическому здоровью,
- имели характер контроля или системного давления.
Суд подчеркнул, что брань или острый бытовой конфликт не являются автоматически психологическим насилием.
- Отсутствие признаков «обидчика»
Поведение сторон свидетельствовало не о «превосходстве» отца над дочерью, а о взаимной конфликтности. Напротив — во время события и в присутствии полиции дочь была более агрессивной, чем отец.
- Неправильное оформление протокола полицией
Для квалификации по ч. 3 ст. 173-2 КУоАП требуется повторность правонарушения в течение года.
В протоколе этот признак вовсе не указан, что делает документ юридически некорректным.
Суд подчеркнул, что не может самостоятельно «дополнять» фабулу или искать доказательства вместо полиции — это нарушает право лица на защиту.
Вывод суда
Доказательства не подтверждают, что отец совершил психологическое насилие.
Событие имеет характер бытового конфликта, а не домашнего насилия.
Материалы оформлены с нарушениями.
Производство закрыто на основании п. 1 ч. 1 ст. 247 КУоАП — из-за отсутствия состава административного правонарушения.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.