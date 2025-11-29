  1. Судебная практика
Суд в Черкассах подчеркнул: бытовая ссора с оскорблениями — еще не психологическое насилие

18:05, 29 ноября 2025
Сам лишь факт наличия между участниками дела конфликтной ситуации с использованием оскорбительных слов не может свидетельствовать о совершении психологического насилия.
Приднепровский районный суд Черкас закрыл административное производство в отношении мужчины, которому инкриминировали психологическое домашнее насилие против дочери. Суд установил, что конфликтная ситуация и использование оскорбительных слов сами по себе не доказывают факта психологического насилия, предусмотренного ст. 173-2 КУоАП.

Обстоятельства дела №711/2198/25

Полиция составила протокол на мужчину, который угрожал дочери топором и выражался нецензурно, что якобы вызвало у нее страх.

В суде отец не признал вину, заявив, что конфликт спровоцировала дочь, которая в состоянии раздражения била его и ударила металлической лопаткой для обуви. Он утверждал, что взял кухонный топорик лишь для самозащиты, угроз не делал.

Потерпевшая дочь подтвердила, что сама первой применила силу, толкала и била отца, пытаясь выгнать его из квартиры. В то же время она настаивала, что отец вернулся в комнату с топором, что ее напугало.

Дочь также сообщила, что хочет, чтобы отец выехал из жилья, и что конфликты в семье происходят часто. Оба родителя, по ее словам, злоупотребляют алкоголем.

Суд отметил, что во время заседания дочь вела себя агрессивно, повышала голос и перебивала, тогда как отец был спокойным.

По требованию суда были исследованы видеозаписи с нагрудных камер полицейских. На них видно, что:

Мужчина во время общения с полицией не проявлял агрессии, не выглядел пьяным, демонстрировал синяки и царапины, которые, по его словам, нанесла дочь;

дочь и мать выражались в адрес отца нецензурно, требовали его выселения;

полиция проигнорировала желание отца подать встречное заявление.

Позиция суда

Суд установил следующие принципиальные моменты:

  1. Конфликт – это не домашнее насилие

В материалах нет доказательств, что действия отца:

  • вызывали реальные опасения за безопасность,
  • нанесли вред психическому здоровью,
  • имели характер контроля или системного давления.

Суд подчеркнул, что брань или острый бытовой конфликт не являются автоматически психологическим насилием.

  1. Отсутствие признаков «обидчика»

Поведение сторон свидетельствовало не о «превосходстве» отца над дочерью, а о взаимной конфликтности. Напротив — во время события и в присутствии полиции дочь была более агрессивной, чем отец.

  1. Неправильное оформление протокола полицией

Для квалификации по ч. 3 ст. 173-2 КУоАП требуется повторность правонарушения в течение года.

В протоколе этот признак вовсе не указан, что делает документ юридически некорректным.

Суд подчеркнул, что не может самостоятельно «дополнять» фабулу или искать доказательства вместо полиции — это нарушает право лица на защиту.

Вывод суда

Доказательства не подтверждают, что отец совершил психологическое насилие.

Событие имеет характер бытового конфликта, а не домашнего насилия.

Материалы оформлены с нарушениями.

Производство закрыто на основании п. 1 ч. 1 ст. 247 КУоАП — из-за отсутствия состава административного правонарушения.

