Суд в Черкассах подчеркнул: бытовая ссора с оскорблениями — еще не психологическое насилие

Сам лишь факт наличия между участниками дела конфликтной ситуации с использованием оскорбительных слов не может свидетельствовать о совершении психологического насилия.

Приднепровский районный суд Черкас закрыл административное производство в отношении мужчины, которому инкриминировали психологическое домашнее насилие против дочери. Суд установил, что конфликтная ситуация и использование оскорбительных слов сами по себе не доказывают факта психологического насилия, предусмотренного ст. 173-2 КУоАП.

Обстоятельства дела №711/2198/25

Полиция составила протокол на мужчину, который угрожал дочери топором и выражался нецензурно, что якобы вызвало у нее страх.

В суде отец не признал вину, заявив, что конфликт спровоцировала дочь, которая в состоянии раздражения била его и ударила металлической лопаткой для обуви. Он утверждал, что взял кухонный топорик лишь для самозащиты, угроз не делал.

Потерпевшая дочь подтвердила, что сама первой применила силу, толкала и била отца, пытаясь выгнать его из квартиры. В то же время она настаивала, что отец вернулся в комнату с топором, что ее напугало.

Дочь также сообщила, что хочет, чтобы отец выехал из жилья, и что конфликты в семье происходят часто. Оба родителя, по ее словам, злоупотребляют алкоголем.

Суд отметил, что во время заседания дочь вела себя агрессивно, повышала голос и перебивала, тогда как отец был спокойным.

По требованию суда были исследованы видеозаписи с нагрудных камер полицейских. На них видно, что:

Мужчина во время общения с полицией не проявлял агрессии, не выглядел пьяным, демонстрировал синяки и царапины, которые, по его словам, нанесла дочь;

дочь и мать выражались в адрес отца нецензурно, требовали его выселения;

полиция проигнорировала желание отца подать встречное заявление.

Позиция суда

Суд установил следующие принципиальные моменты:

Конфликт – это не домашнее насилие

В материалах нет доказательств, что действия отца:

вызывали реальные опасения за безопасность,

нанесли вред психическому здоровью,

имели характер контроля или системного давления.

Суд подчеркнул, что брань или острый бытовой конфликт не являются автоматически психологическим насилием.

Отсутствие признаков «обидчика»

Поведение сторон свидетельствовало не о «превосходстве» отца над дочерью, а о взаимной конфликтности. Напротив — во время события и в присутствии полиции дочь была более агрессивной, чем отец.

Неправильное оформление протокола полицией

Для квалификации по ч. 3 ст. 173-2 КУоАП требуется повторность правонарушения в течение года.

В протоколе этот признак вовсе не указан, что делает документ юридически некорректным.

Суд подчеркнул, что не может самостоятельно «дополнять» фабулу или искать доказательства вместо полиции — это нарушает право лица на защиту.

Вывод суда

Доказательства не подтверждают, что отец совершил психологическое насилие.

Событие имеет характер бытового конфликта, а не домашнего насилия.

Материалы оформлены с нарушениями.

Производство закрыто на основании п. 1 ч. 1 ст. 247 КУоАП — из-за отсутствия состава административного правонарушения.

