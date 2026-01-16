«Старався задля високих показників» – на Волині судили поліцейського, який складав постанови на вигаданих людей

Експоліцейський отримав штраф 34 000 грн з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах за службове підроблення та несанкціоновану зміну інформації в ІПНП.

Локачинський районний суд Волинської області вироком від 12 січня 2026 року у справі № 931/651/23 визнав винним колишнього помічника чергового чергової частини сектору поліцейської діяльності №1 (смт. Локачі) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення), ч. 1 ст. 362 КК України та ч. 3 ст. 362 КК України (несанкціонована зміна інформації в автоматизованій системі, вчинена особою, яка має право доступу до неї, повторно).

Обставини справи

Обвинувачений, перебуваючи на посаді помічника чергового чергової частини сектору поліцейської діяльності №1 (смт. Локачі) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області, у період з грудня 2021 року по липень 2022 року умисно, з метою штучного завищення показників професійної діяльності, на території Локачинського (на даний час – Володимирського) району склав шляхом особистого заповнення відповідних бланків завідомо неправдиві офіційні документи – постанови по справах про адміністративні правопорушення серії ГАБІ №297501 від 02.12.2021, №297502 від 13.12.2021, №297503 від 06.02.2022, №109387 від 11.06.2022, №109390 від 23.06.2022, №109981 від 07.07.2022, №109985 від 13.07.2022, №166383 від 25.07.2022, а також постанови серії ГАБІ №297504 від 30.04.2022 та серії №166382 від 21.07.2022.

До цих постанов обвинувачений вніс завідомо неправдиві відомості про вчинення адміністративних правопорушень (за ч. 1 ст. 175-1, ч. 1 ст. 178, ч. 1 ст. 182 КУпАП) неіснуючими особами з вигаданими анкетними (персональними) даними про прізвище, ім’я та по-батькові, дату народження та місце проживання, а також щодо окремих реальних громадян. Вказані недостовірні постанови обвинувачений надавав черговим працівникам сектору поліцейської діяльності №1 для внесення інформації до Інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» (ІПНП), внаслідок чого до автоматизованої системи Національної поліції України було внесено недостовірні відомості.

Обвинувачений повністю визнав провину, не оспорював фактичних обставин, щиро розкаявся у вчиненому.

Рішення суду

Суд визнав обвинуваченого винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України, ч. 1 ст. 362 КК України та ч. 3 ст. 362 КК України.

За ч. 1 ст. 366 КК України та ч. 1 ст. 362 КК України обвинуваченого звільнено від покарання на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК України у зв’язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

За ч. 3 ст. 362 КК України, з урахуванням пом’якшуючих обставин (щире каяття, перерахування благодійного внеску на рахунок ЗСУ у розмірі 2000 грн, наявність двох неповнолітніх дітей, постійний догляд за особою з інвалідністю другої групи – племінницею, позитивна характеристика за місцем проживання) та застосування ч. 1 ст. 69 КК України, призначено покарання у виді штрафу в розмірі 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 000 грн) з позбавленням права обіймати будь-які посади в правоохоронних органах строком на 3 роки.

Вирок може бути оскаржений до Волинського апеляційного суду через Локачинський районний суд Волинської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок не може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювались під час судового розгляду і дослідження яких було визнано судом недоцільним відповідно до положень частини третьої статті 349 КПК України.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано, а при оскарженні вироку - якщо його не скасовано - після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

