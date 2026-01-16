«Старался ради высоких показателей» – на Волыни судили полицейского, который составлял постановления на вымышленных людей

Экс-полицейский получил штраф 34 000 грн с лишением права занимать должности в правоохранительных органах за служебный подлог и несанкционированное изменение информации в ИПНП.

Локачинский районный суд Волынской области приговором от 12 января 2026 года по делу № 931/651/23 признал виновным бывшего помощника дежурного дежурной части сектора полицейской деятельности №1 (пгт. Локачи) Владимир-Волынского РВП ГУНП в Волынской области в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 366 УК Украины (служебный подлог), ч. 1 ст. 362 УК Украины и ч. 3 ст. 362 УК Украины (несанкционированное изменение информации в автоматизированной системе, совершенное лицом, имеющим право доступа к ней, повторно).

Обстоятельства дела

Обвиняемый, находясь в должности помощника дежурного дежурной части сектора полицейской деятельности №1 (пгт. Локачи) Владимир-Волынского РВП ГУНП в Волынской области, в период с декабря 2021 года по июль 2022 года умышленно, с целью искусственного завышения показателей профессиональной деятельности, на территории Локачинского (в настоящее время – Владимирского) района составил путем личного заполнения соответствующих бланков заведомо ложные официальные документы – постановления по делам об административных правонарушениях серии ГАБИ №297501 от 02.12.2021, №297502 от 13.12. 2021, №297503 от 06.02.2022, №109387 от 11.06.2022, №109390 от 23.06.2022, №109981 от 07.07.2022, №109985 от 13.07.2022, №166383 от 25.07.2022, а также постановления серии ГАБИ №297504 от 30.04.2022 и серии №166382 от 21.07.2022.

В эти постановления обвиняемый внес заведомо ложные сведения о совершении административных правонарушений (по ч. 1 ст. 175-1, ч. 1 ст. 178, ч. 1 ст. 182 КУоАП) несуществующими лицами с вымышленными анкетными (персональными) данными о фамилии, имени и отчестве, дате рождения и месте жительства, а также в отношении отдельных реальных граждан. Указанные недостоверные постановления обвиняемый предоставлял дежурным сотрудникам сектора полицейской деятельности №1 для внесения информации в Информационно-телекоммуникационную систему «Информационный портал Национальной полиции Украины» (ИПНП), в результате чего в автоматизированную систему Национальной полиции Украины были внесены недостоверные сведения.

Обвиняемый полностью признал вину, не оспаривал фактические обстоятельства, искренне раскаялся в содеянном.

Решение суда

Суд признал обвиняемого виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 366 УК Украины, ч. 1 ст. 362 УК Украины и ч. 3 ст. 362 УК Украины.

По ч. 1 ст. 366 УК Украины и ч. 1 ст. 362 УК Украины обвиняемый освобожден от наказания на основании п. 2 ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 УК Украины в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

По ч. 3 ст. 362 УК Украины, с учетом смягчающих обстоятельств (искреннее раскаяние, перечисление благотворительного взноса на счет ВСУ в размере 2000 грн, наличие двух несовершеннолетних детей, постоянный уход за лицом с инвалидностью второй группы – племянницей, положительная характеристика по месту жительства) и применение ч. 1 ст. 69 УК Украины, назначено наказание в виде штрафа в размере 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (34 000 грн) с лишением права занимать любые должности в правоохранительных органах сроком на 3 года.

Приговор может быть обжалован в Волынский апелляционный суд через Локачинский районный суд Волынской области в течение тридцати дней со дня его оглашения.

Приговор не может быть обжалован в апелляционном порядке на основании возражения обстоятельств, которые никем не оспаривались во время судебного разбирательства и исследование которых было признано судом нецелесообразным в соответствии с положениями части третьей статьи 349 УПК Украины.

Приговор вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если такая жалоба не была подана, а при обжаловании приговора - если он не отменен - после принятия решения судом апелляционной инстанции.

