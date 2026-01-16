Жінка має повернути 21 тисячу гривень допомоги по безробіттю через приховану надбавку на дитину з інвалідністю: рішення суду

Центр зайнятості довів, що відповідачка не мала права на статус безробітної.

Жінка отримала статус безробітної та протягом кількох місяців одержувала допомогу по безробіттю. Згодом центр зайнятості встановив, що на цей самий період вона отримувала державну соціальну допомогу на дитину з інвалідністю з надбавкою на догляд — про що під час реєстрації не повідомила.

Центр зайнятості вважав, що за законом така надбавка означає належність до зайнятого населення, а отже права на статус безробітної та відповідні виплати не було. Після відмови добровільно повернути кошти спір розглянув суд.

Вінницький міський суд підтримав позицію служби зайнятості та зобов’язав повернути понад 21 тисячу гривень допомоги по безробіттю разом із судовими витратами.

Обставини справи №127/29489/25

У січні 2024 року жінка звернулася до Вінницької філії обласного центру зайнятості із заявою про надання статусу безробітної. У заяві вона письмово підтвердила, що не отримує жодних допомог, компенсацій чи надбавок, зокрема за догляд за дитиною з інвалідністю.

На підставі поданих документів їй було надано статус безробітної та призначено допомогу по безробіттю. У період з 3 січня по 1 квітня 2024 року вона отримала 21 078,61 грн.

Згодом центр зайнятості отримав інформацію від органу соціального захисту населення, з якої випливало, що жінка з 2016 року і на момент перебування на обліку в службі зайнятості отримувала державну соціальну допомогу на дитину з інвалідністю з надбавкою на догляд. Виплата цієї допомоги була припинена лише з липня 2024 року — вже після завершення періоду отримання допомоги по безробіттю.

За результатами внутрішнього розслідування центр зайнятості дійшов висновку, що жінка не мала права на статус безробітної та відповідні виплати, оскільки відповідно до закону особи, які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю та отримують за це державну допомогу або надбавку, належать до зайнятого населення. Після відмови добровільно повернути кошти установа звернулася до суду.

Правова оцінка суду

Суд звернув увагу на норми Закону України «Про зайнятість населення», які прямо відносять до зайнятого населення непрацюючих працездатних осіб, що фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю та отримують відповідну допомогу, компенсацію або надбавку.

Також суд послався на положення законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, які зобов’язують зареєстрованих безробітних своєчасно повідомляти про обставини, що впливають на умови виплати матеріального забезпечення. Невиконання цього обов’язку тягне за собою повернення безпідставно отриманих коштів.

Суд встановив, що при поданні заяви про надання статусу безробітної відповідачка надала недостовірні відомості та не повідомила центр зайнятості про отримання надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю. Саме з моменту виникнення цієї обставини вона не відповідала критеріям безробітної особи.

Окремо суд оцінив можливість застосування норми Цивільного кодексу щодо неповернення соціальних виплат як засобу до існування. Суд дійшов висновку, що у цій справі така норма не підлягає застосуванню, оскільки виплата допомоги по безробіттю була здійснена за наявності недобросовісності з боку отримувачки.

Рішення суду

Вінницький міський суд повністю задовольнив позов обласного центру зайнятості. З відповідачки стягнуто:

21 078,61 грн безпідставно отриманої допомоги по безробіттю за період з 3 січня по 1 квітня 2024 року;

3 028 грн судового збору.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку. Якщо апеляцію не буде подано, воно набере законної сили після спливу встановленого процесуального строку.

