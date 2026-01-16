Женщина обязана вернуть 21 тысячу гривен пособия по безработице из-за скрытой надбавки на ребенка с инвалидностью: решение суда

Центр занятости доказал, что ответчица не имела права на статус безработной.

Женщина получила статус безработной и в течение нескольких месяцев получала пособие по безработице. Впоследствии центр занятости установил, что за этот же период она получала государственную социальную помощь на ребенка с инвалидностью с надбавкой на уход — о чем при регистрации не сообщила.

Центр занятости считал, что по закону такая надбавка означает принадлежность к занятому населению, а следовательно, права на статус безработной и соответствующие выплаты не было. После отказа добровольно вернуть средства спор рассмотрел суд.

Винницкий городской суд поддержал позицию службы занятости и обязал вернуть более 21 тысячи гривен пособия по безработице вместе с судебными расходами.

Обстоятельства дела №127/29489/25

В январе 2024 года женщина обратилась в Винницкий филиал областного центра занятости с заявлением о предоставлении статуса безработной. В заявлении она письменно подтвердила, что не получает никаких пособий, компенсаций или надбавок, в частности за уход за ребенком с инвалидностью.

На основании поданных документов ей был предоставлен статус безработной и назначено пособие по безработице. В период с 3 января по 1 апреля 2024 года она получила 21 078,61 грн.

Впоследствии центр занятости получил информацию от органа социальной защиты населения, из которой следовало, что женщина с 2016 года и на момент пребывания на учете в службе занятости получала государственную социальную помощь на ребенка с инвалидностью с надбавкой на уход. Выплата этой помощи была прекращена лишь с июля 2024 года — уже после завершения периода получения пособия по безработице.

По результатам внутреннего расследования центр занятости пришел к выводу, что женщина не имела права на статус безработной и соответствующие выплаты, поскольку согласно закону лица, осуществляющие уход за ребенком с инвалидностью и получающие за это государственную помощь или надбавку, относятся к занятому населению. После отказа добровольно вернуть средства учреждение обратилось в суд.

Правовая оценка суда

Суд обратил внимание на нормы Закона Украины «О занятости населения», которые прямо относят к занятому населению неработающих трудоспособных лиц, фактически осуществляющих уход за ребенком с инвалидностью и получающих соответствующую помощь, компенсацию или надбавку.

Также суд сослался на положения законодательства об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы, которые обязывают зарегистрированных безработных своевременно сообщать об обстоятельствах, влияющих на условия выплаты материального обеспечения. Невыполнение этой обязанности влечет за собой возврат безосновательно полученных средств.

Суд установил, что при подаче заявления о предоставлении статуса безработной ответчица предоставила недостоверные сведения и не сообщила центр занятости о получении надбавки на уход за ребенком с инвалидностью. Именно с момента возникновения этого обстоятельства она не соответствовала критериям безработного лица.

Отдельно суд оценил возможность применения нормы Гражданского кодекса о невозврате социальных выплат как средства к существованию. Суд пришел к выводу, что в данном деле такая норма не подлежит применению, поскольку выплата пособия по безработице была осуществлена при наличии недобросовестности со стороны получательницы.

Решение суда

Винницкий городской суд полностью удовлетворил иск областного центра занятости. С ответчицы взыскано:

21 078,61 грн безосновательно полученного пособия по безработице за период с 3 января по 1 апреля 2024 года;

3 028 грн судебного сбора.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке. Если апелляция не будет подана, оно вступит в законную силу после истечения установленного процессуального срока.

