Несвоєчасне повернення ПДВ: Верховний Суд підтвердив обов’язок нарахування пені за сам факт прострочення

17:12, 20 січня 2026
КАС ВС розглянув касаційну скаргу у спорі щодо стягнення пені, нарахованої у зв’язку з несвоєчасним бюджетним відшкодуванням податку на додану вартість.
Несвоєчасне повернення ПДВ: Верховний Суд підтвердив обов’язок нарахування пені за сам факт прострочення
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду розглянув касаційну скаргу податкового органу у справі щодо стягнення пені за прострочене бюджетне відшкодування ПДВ.

Суть справи № 820/5221/15

Державне підприємство завод «Електроважмаш» звернулося до адміністративного суду з позовом про стягнення пені за затримку у виплаті суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість за червень 2010 року. Підставою для звернення стало те, що рішенням суду, яке набрало законної сили ще у 2012 році, було підтверджено право підприємства на отримання відшкодування з бюджету в сумі 1 378 966 грн. Водночас фактична сплата цієї суми відбулася лише у квітні 2015 року, тобто через значний проміжок часу.

Позивач вважав, що подібне зволікання суперечить вимогам Податкового кодексу України, який встановлює чіткі строки для повернення бюджетного відшкодування. У зв’язку з цим підприємство заявило вимогу про стягнення пені за весь період прострочення.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Суди першої та апеляційної інстанцій задовольнили позов підприємства, виходячи з того, що факт затримки у виплаті бюджетного відшкодування ПДВ належним чином підтверджено матеріалами справи. Встановлено, що ще у 2011 році було скасовано податкове повідомлення-рішення, яким незаконно зменшено суму відшкодування, а в 2012 році набрало законної сили рішення суду про стягнення з бюджету відповідної суми.

Незважаючи на це, виплата коштів була здійснена лише у квітні 2015 року, тобто через майже три роки після набрання чинності судовим рішенням. Суд першої інстанції, з висновками якого погодився апеляційний суд, дійшов висновку, що внаслідок такої бездіяльності податкового органу в платника податків виникло право на нарахування пені відповідно до положень Податкового кодексу України. Зокрема, була застосована норма щодо можливості нарахування пені у розмірі 120% облікової ставки НБУ.

Позиція та висновки Верховного Суду

Переглядаючи справу в касаційному порядку, Верховний Суд насамперед виходив із меж касаційного перегляду, визначених Кодексом адміністративного судочинства України. Суд зазначив, що його повноваження обмежуються перевіркою правильності застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, а не повторним встановленням фактичних обставин справи.

Верховний Суд звернув увагу на те, що право підприємства на бюджетне відшкодування ПДВ за червень 2010 року було остаточно підтверджене судовими рішеннями, які набрали законної сили, а отже є обов’язковими для виконання всіма органами державної влади, у тому числі податковими органами та органами казначейства. Повторне оспорювання цих обставин у межах іншого провадження суд визнав неприпустимим.

Окремо Верховний Суд проаналізував правове регулювання нарахування пені у разі несвоєчасного бюджетного відшкодування. Суд дійшов висновку, що норми Податкового кодексу України прямо передбачають право платника податків на отримання пені у випадку порушення встановлених строків повернення сум ПДВ. При цьому нарахування пені не залежить від причин затримки, якщо факт прострочення підтверджений та не спростований належними доказами з боку контролюючого органу.

Верховний Суд також констатував, що податковий орган не надав жодних доказів, які б свідчили про відсутність прострочення або про виконання судових рішень у встановлені строки. Аргументація касаційної скарги фактично зводилася до повторення доводів, які вже були предметом оцінки апеляційного суду, і не містила посилань на істотні порушення норм права.

У підсумку Верховний Суд дійшов висновку, що суди першої та апеляційної інстанцій правильно застосували норми матеріального права та не допустили процесуальних порушень, які могли б вплинути на законність ухвалених рішень. З огляду на це касаційну скаргу залишено без задоволення, а судові рішення — без змін, як такі, що відповідають вимогам законності та обґрунтованості.

