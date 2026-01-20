Несвоевременный возврат НДС: Верховный Суд подтвердил обязанность начисления пени за сам факт просрочки

КАС ВС рассмотрел кассационную жалобу по спору о взыскании пени, начисленной в связи с несвоевременным бюджетным возмещением налога на добавленную стоимость.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассмотрел кассационную жалобу налогового органа по делу о взыскании пени за просроченное бюджетное возмещение НДС.

Суть дела № 820/5221/15

Государственное предприятие завод «Электроважмаш» обратилось в административный суд с иском о взыскании пени за задержку выплаты суммы бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость за июнь 2010 года. Основанием для обращения послужило то, что решением суда, вступившим в законную силу еще в 2012 году, было подтверждено право предприятия на получение возмещения из бюджета в сумме 1 378 966 грн. В то же время фактическая уплата этой суммы состоялась лишь в апреле 2015 года, то есть через значительный промежуток времени.

Истец считал, что подобное промедление противоречит требованиям Налогового кодекса Украины, который устанавливает четкие сроки для возврата бюджетного возмещения. В связи с этим предприятие заявило требование о взыскании пени за весь период просрочки.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили иск предприятия, исходя из того, что факт задержки выплаты бюджетного возмещения НДС надлежащим образом подтвержден материалами дела. Установлено, что еще в 2011 году было отменено налоговое уведомление-решение, которым незаконно уменьшена сумма возмещения, а в 2012 году вступило в законную силу решение суда о взыскании из бюджета соответствующей суммы.

Несмотря на это, выплата средств была осуществлена лишь в апреле 2015 года, то есть почти через три года после вступления в силу судебного решения. Суд первой инстанции, с выводами которого согласился апелляционный суд, пришел к выводу, что вследствие такого бездействия налогового органа у налогоплательщика возникло право на начисление пени в соответствии с положениями Налогового кодекса Украины. В частности, была применена норма о возможности начисления пени в размере 120 % учетной ставки НБУ.

Позиция и выводы Верховного Суда

Пересматривая дело в кассационном порядке, Верховный Суд прежде всего исходил из пределов кассационного пересмотра, определенных Кодексом административного судопроизводства Украины. Суд отметил, что его полномочия ограничиваются проверкой правильности применения судами предыдущих инстанций норм материального и процессуального права, а не повторным установлением фактических обстоятельств дела.

Верховный Суд обратил внимание на то, что право предприятия на бюджетное возмещение НДС за июнь 2010 года было окончательно подтверждено судебными решениями, вступившими в законную силу, а следовательно является обязательным для исполнения всеми органами государственной власти, в том числе налоговыми органами и органами казначейства. Повторное оспаривание этих обстоятельств в рамках другого производства суд признал недопустимым.

Отдельно Верховный Суд проанализировал правовое регулирование начисления пени в случае несвоевременного бюджетного возмещения. Суд пришел к выводу, что нормы Налогового кодекса Украины прямо предусматривают право налогоплательщика на получение пени в случае нарушения установленных сроков возврата сумм НДС. При этом начисление пени не зависит от причин задержки, если факт просрочки подтвержден и не опровергнут надлежащими доказательствами со стороны контролирующего органа.

Верховный Суд также констатировал, что налоговый орган не представил никаких доказательств, которые бы свидетельствовали об отсутствии просрочки либо о выполнении судебных решений в установленные сроки. Аргументация кассационной жалобы фактически сводилась к повторению доводов, которые уже были предметом оценки апелляционного суда, и не содержала ссылок на существенные нарушения норм права.

В итоге Верховный Суд пришел к выводу, что суды первой и апелляционной инстанций правильно применили нормы материального права и не допустили процессуальных нарушений, которые могли бы повлиять на законность принятых решений. В связи с этим кассационная жалоба оставлена без удовлетворения, а судебные решения — без изменений, как соответствующие требованиям законности и обоснованности.

