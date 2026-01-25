  1. Судова практика
  2. / В Україні

На Черкащині побутовий конфлікт завершився вироком за вбивство — подробиці

23:59, 25 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Черкаський районний суд Черкаської області розглянув кримінальне провадження щодо вбивства та подальшого приховування його слідів.
На Черкащині побутовий конфлікт завершився вироком за вбивство — подробиці
фото: Черкаський районний суд Черкаської області
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Черкаський районний суд Черкаської області розглянув кримінальне провадження щодо умисного позбавлення життя людини, вчиненого під час побутового конфлікту. Суд дослідив обставини події, дії обвинуваченого після злочину та надав їм правову оцінку у вироку.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Суть справи

Увечері 6 грудня 2024 року тиха вулиця в одному з приватних секторів Черкаського району стала місцем кривавої трагедії. Близько 16:00, за даними судового рішення, між двома чоловіками виникла суперечка, що швидко переросла в конфлікт. За матеріалами справи, громадянин перебував у стані алкогольного сп’яніння, що лише підливало олії у вогонь взаємної неприязні.

Під час словесної перепалки емоції вийшли з-під контролю. У якийсь момент, зафіксований у матеріалах справи, громадянин тримав у руці ніж. Прокуратура стверджувала й суд визнав доведеним: у нападника раптово виник умисел позбавити опонента життя. Розуміючи наслідки своїх дій, він завдав потерпілому один точний удар ножем у ліву частину грудної клітки.

Поранений, намагаючись урятуватися, зміг дійти до подвір’я поруч розташованого домоволодіння, де впав. Медики, яких так і не встигли викликати, йому вже не могли допомогти - чоловік помер від отриманих травм на місці.

Розгляд справи у суді

Але трагедія на цьому не закінчилася. Як установив суд, громадянин намагався приховати сліди злочину. Спочатку він пішов до сусідньої річки й викинув туди ніж - знаряддя вбивства. Потім повернувся, переконався, що ніхто не спостерігає, і перетягнув тіло до лісового масиву в адміністративних межах села Думанці. Там і залишив, після чого зник.

Правоохоронці встановили картину подій у ході слідства, а всі наведені дії були детально досліджені судом.

Вироком від 28 листопада 2025 року Черкаський районний суд Черкаської області кваліфікував дії обвинуваченого за ч.1 ст.115 КК України та визнав його винуватим у вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині та призначив покарання у виді 8 років позбавлення волі.

Вирок не набрав законної сили (справа № 707/1408/25).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

суд вбивство вирок

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні створять Національне бюро розслідувань аварійних подій на транспорті

Працівники майбутнього Бюро зможуть безперешкодно заходити на будь-які території та вилучати транспорт і документи.

Галина Третьякова зареєструвала законопроєкт про справедливу систему оплати праці

Парламентський законопроєкт декларує структурну перебудову системи оплати праці з новими  межами, правилами та відповідальністю.

Помилкові кошти на рахунку: чому суд у Павлограді не визнав овердрафт кредитом і відмовив у моральній шкоді неповнолітній клієнтці

Суд відхилив фінансові претензії позивача і не підтвердив доводи про душевні страждання відповідача.

Індивідуальні трудові спори в проєкті Трудового кодексу: що саме змінюється

Проєкт Трудового кодексу системно описує підстави, порядок і строки врегулювання трудових конфліктів між працівником і роботодавцем.

Спроба оскарження провалилася: Хмельницький апеляційний суд визнав законним заочний вирок депутату РФ

Апеляційна інстанція підтвердила вирок російському депутату за посягання на територіальну цілісність України.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]