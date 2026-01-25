На Черкащині побутовий конфлікт завершився вироком за вбивство — подробиці

Черкаський районний суд Черкаської області розглянув кримінальне провадження щодо вбивства та подальшого приховування його слідів.

фото: Черкаський районний суд Черкаської області

Черкаський районний суд Черкаської області розглянув кримінальне провадження щодо умисного позбавлення життя людини, вчиненого під час побутового конфлікту. Суд дослідив обставини події, дії обвинуваченого після злочину та надав їм правову оцінку у вироку.

Суть справи

Увечері 6 грудня 2024 року тиха вулиця в одному з приватних секторів Черкаського району стала місцем кривавої трагедії. Близько 16:00, за даними судового рішення, між двома чоловіками виникла суперечка, що швидко переросла в конфлікт. За матеріалами справи, громадянин перебував у стані алкогольного сп’яніння, що лише підливало олії у вогонь взаємної неприязні.

Під час словесної перепалки емоції вийшли з-під контролю. У якийсь момент, зафіксований у матеріалах справи, громадянин тримав у руці ніж. Прокуратура стверджувала й суд визнав доведеним: у нападника раптово виник умисел позбавити опонента життя. Розуміючи наслідки своїх дій, він завдав потерпілому один точний удар ножем у ліву частину грудної клітки.

Поранений, намагаючись урятуватися, зміг дійти до подвір’я поруч розташованого домоволодіння, де впав. Медики, яких так і не встигли викликати, йому вже не могли допомогти - чоловік помер від отриманих травм на місці.

Розгляд справи у суді

Але трагедія на цьому не закінчилася. Як установив суд, громадянин намагався приховати сліди злочину. Спочатку він пішов до сусідньої річки й викинув туди ніж - знаряддя вбивства. Потім повернувся, переконався, що ніхто не спостерігає, і перетягнув тіло до лісового масиву в адміністративних межах села Думанці. Там і залишив, після чого зник.

Правоохоронці встановили картину подій у ході слідства, а всі наведені дії були детально досліджені судом.

Вироком від 28 листопада 2025 року Черкаський районний суд Черкаської області кваліфікував дії обвинуваченого за ч.1 ст.115 КК України та визнав його винуватим у вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині та призначив покарання у виді 8 років позбавлення волі.

Вирок не набрав законної сили (справа № 707/1408/25).

