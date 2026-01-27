  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Спори щодо земельних, трудових та спадкових правовідносин — огляд практики КЦС ВС

13:53, 27 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В огляді практики КЦС ВС відображено найважливіші правові висновки за грудень 2025 року.
Спори щодо земельних, трудових та спадкових правовідносин — огляд практики КЦС ВС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд оприлюднив огляд актуальної судової практики Касаційного цивільного суду ВС.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Рішення, внесені до ЄДРСР, за грудень 2025 року.

В огляді відображено найважливіші правові висновки, які матимуть значення для формування єдності судової практики.

В огляд включили:

  • Спори про захист честі, гідності і ділової репутації
  • Спори, що виникають із земельних правовідносин
  • Спори, що виникають із трудових правовідносин
  • Спори, що виникають із спадкових правовідносин
  • Спори, пов’язані з відшкодуванням шкоди
  • Справи окремого провадження
  • Застосування норм процесуального права
  • Спори щодо розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи ДВС

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд рішення суду судова практика КЦС ВС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ПФУ перевірятиме суми пенсійних зборів за нотаріальними договорами

Законопроєкт передбачає, що нотаріуси надаватимуть інформацію про суми оформлених договорів, що дозволить ПФУ контролювати повноту нарахування пенсійних внесків.

Верховна Рада планує посилити судовий захист у справах про зниклих безвісти: що зміниться

Верховна Рада планує спростити шлях до визнання особи безвісно відсутньою під час війни.

Рада хоче заборонити зменшення зарплати без згоди працівника: законопроект

Комітет Верховної Ради розглядатиме законопроєкт, який може суттєво обмежити можливості роботодавців односторонньо змінювати умови оплати праці.

Блокування транзиту та заборона повернення платежів – Рада ініціює нові повноваження для митних органів

Верховна рада готує нові правила гри для підсанкційного бізнесу – митниця отримає право відмовляти у прийнятті декларацій та оформленні товарів.

Соцдопомога і пенсія: у Раді пропонують закріпити право дітей з інвалідністю на дві виплати одразу

Пенсію та соціальну допомогу для дітей з інвалідністю й осіб з інвалідністю з дитинства призначатимуть одночасно — за умови подання заяви.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]