Спори щодо земельних, трудових та спадкових правовідносин — огляд практики КЦС ВС
13:53, 27 січня 2026
В огляді практики КЦС ВС відображено найважливіші правові висновки за грудень 2025 року.
Верховний Суд оприлюднив огляд актуальної судової практики Касаційного цивільного суду ВС.
Рішення, внесені до ЄДРСР, за грудень 2025 року.
В огляді відображено найважливіші правові висновки, які матимуть значення для формування єдності судової практики.
В огляд включили:
- Спори про захист честі, гідності і ділової репутації
- Спори, що виникають із земельних правовідносин
- Спори, що виникають із трудових правовідносин
- Спори, що виникають із спадкових правовідносин
- Спори, пов’язані з відшкодуванням шкоди
- Справи окремого провадження
- Застосування норм процесуального права
- Спори щодо розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи ДВС
